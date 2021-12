Alquiló un departamento y quedó indignada por la vista

El precio barato del alojamiento se explicó por si solo al día siguiente de su llegada, cuando la joven abrió la ventana de su habitación y se encontró con una pareja, cenando en un restaurante, al alcance de su mano. Resulta que, lo que en la página Airbnb aparecía como una luminosa ventana con vista al paisaje neoyorquino, era en realidad un pequeño pasaje al restaurante construido al lado del hospedaje. "¿Cómo es esto legal? Literalmente no puedes inventar esto. Puedo abrir la ventana y tocar su mesa", exclamó entre risas.

En el video, que ya reunió más de 10 millones de visitas, se ve como la pareja continúa charlando con tranquilidad del otro lado de la ventana. En la demandada secuela al insólito primer clip, Desiree visita el restaurante para ver cómo se veía realmente la ventana desde el otro lado. Ella notó que la ventana dentro del restaurante estaba disfrazada de espejo para que los comensales solo pudieran ver sus propios reflejos.

HOW IS THIS LEGAL you literally can not make this up. I can open the window and touch their table