Albania nombró a la primera ministra del mundo generada con inteligencia artificial

Con esta iniciativa, Albania se posiciona como pionera en la integración de inteligencia artificial en la administración pública, abriendo un nuevo capítulo en la relación entre tecnología y gobierno a nivel internacional.

Rama subrayó que la designación busca reforzar la transparencia en un país que ha enfrentado escándalos de corrupción vinculados a licitaciones públicas y lavado de dinero, lo que ha complicado la adhesión de Albania a la Unión Europea. “Esta medida se enmarca en nuestro nuevo gabinete tras la victoria electoral de mayo, en la que fui reelecto para un cuarto mandato”, agregó.

Hasta ahora, Diella había trabajado como asistente virtual en la Sede Electrónica de la Administración albanesa, gestionando documentación oficial y brindando servicios a los ciudadanos. Con su incorporación al gabinete, se prevé que amplíe sus funciones y continúe participando en la administración de fondos públicos y licitaciones.