Albania nombró a la primera ministra del mundo generada con inteligencia artificial

La IA, llamada Diella, tendrá a su cargo la evaluación de licitaciones públicas con el objetivo de garantizar transparencia y reducir la corrupción en la administración del país.

Este jueves, el gobierno de Albania incorporó a su gabinete a Diella, una inteligencia artificial que será responsable de aceptar o rechazar licitaciones públicas. "Es el primer miembro (del Gobierno) que no está físicamente presente, sino que ha sido creado virtualmente por la inteligencia artificial", explicó el primer ministro, Edi Rama.

Sobre el rol de Diella, detalló: “Se encargará de que las contrataciones públicas estén 100 por ciento libres de corrupción” y que todos los fondos destinados al sector privado se gestionen de manera “perfectamente transparente”. También indicó que la IA podrá evaluar licitaciones y “contratar talentos de todo el mundo”.

Diella, que significa “Sol” en albanés, está representada como una mujer adulta vestida con traje tradicional del país, de tez blanca, ojos oscuros y pelo liso y morocho. Según el primer ministro, la IA había sido presentada en enero como asistente de la plataforma oficial e-Albania y hasta el momento había ayudado a generar 36.600 documentos digitales y prestado cerca de 1.000 servicios a ciudadanos.

Con esta iniciativa, Albania se posiciona como pionera en la integración de inteligencia artificial en la administración pública, abriendo un nuevo capítulo en la relación entre tecnología y gobierno a nivel internacional.

Rama subrayó que la designación busca reforzar la transparencia en un país que ha enfrentado escándalos de corrupción vinculados a licitaciones públicas y lavado de dinero, lo que ha complicado la adhesión de Albania a la Unión Europea. “Esta medida se enmarca en nuestro nuevo gabinete tras la victoria electoral de mayo, en la que fui reelecto para un cuarto mandato”, agregó.

Hasta ahora, Diella había trabajado como asistente virtual en la Sede Electrónica de la Administración albanesa, gestionando documentación oficial y brindando servicios a los ciudadanos. Con su incorporación al gabinete, se prevé que amplíe sus funciones y continúe participando en la administración de fondos públicos y licitaciones.

