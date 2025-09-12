Este jueves, el gobierno de Albania incorporó a su gabinete a Diella, una inteligencia artificial que será responsable de aceptar o rechazar licitaciones públicas. "Es el primer miembro (del Gobierno) que no está físicamente presente, sino que ha sido creado virtualmente por la inteligencia artificial", explicó el primer ministro, Edi Rama.
Albania nombró a la primera ministra del mundo generada con inteligencia artificial
La IA, llamada Diella, tendrá a su cargo la evaluación de licitaciones públicas con el objetivo de garantizar transparencia y reducir la corrupción en la administración del país.