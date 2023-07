Abogada ofrece US$5.000 para encontrar novio, pero con exigencias

Por esa razón, la letrada anunció la búsqueda en su perfil de TikTok (@ebtilley). Inicialmente, la mujer le hizo la oferta a sus amigos, pero después de un tiempo se sintió lo suficientemente valiente como para ampliarla. Explicó que pensó: "¿Por qué no abrir la oferta en TikTok? Si me presentas a mi futuro esposo y me caso con él, te recompensaré con cinco mil dólares".

El video explotó rápidamente y Coulson recibió casi al instante miles de propuestas, la mayoría proveniente de mujeres. "La gente definitivamente está motivada para ayudar", señaló, aunque también reveló que todavía no tuvo ningún encuentro con quien podría ser su esposo.

La abogada contó que está soltera desde hace cinco años y durante ese tiempo pudo conocer a mucha gente, pero comenzó a notar un cambio en el comportamiento de los hombres. Según sus experiencias, los hombres parecen ser menos propensos a acercarse en persona y la mayoría de los que se encuentran en las aplicaciones de citas no parecen buscar relaciones serias.

En ese tono, lanzó: "Siento que pagar cinco mil dólares por un esposo que responde, satisface mis necesidades y está listo para una relación real, vale la pena", mientras que, en relación al pago de la propuesta, confirmó que "obtienes el dinero tan pronto como se firma el certificado de matrimonio".

La exigente lista de la abogada para encontrar novio

En otro video publicado en TikTok, Tilley-Couslon aclaró que sus pretendientes deberán cumplir con una serie de exigentes requisitos, por lo que si no cumplen con estas condiciones, serán rechazados automáticamente.

Eve especificó que la primera condición es que el hombre no esté casado. Sin embargo, también dejó en claro que no aceptaría a alguien que haya estado previamente casado y se haya divorciado. Esta exigencia redujo significativamente el grupo de posibles candidatos. A pesar de esto, hubo otros requisitos aún más exigentes.

La abogada indicó que su potencial esposo debe tener entre 27 y 40 años de edad, una estatura mínima de 1,80 metros y poseer un ingenioso sentido del humor de estilo "británico". Además, para ella es necesario que tenga un fuerte interés por los deportes, los animales y los niños, dado que quiere tener hijos.

"El único requisito físico real que tengo es que debe ser alto porque yo soy alta", explicó la mujer, que aproximadamente mide 1,79 y contó que salió con "hombres que no están seguros" de su estatura y le piden que "no use tacones".

Eve aclaró que no le importan las opiniones políticas, las creencias religiosas ni el origen étnico de su posible pareja. Incluso, afirmó que estaría dispuesta a salir con alguien sin título universitario o auto, ni descarta la idea de tener una cita a distancia antes de conocerse en persona.

Su deseo de encontrar a la persona indicada para establecerse para siempre es tan fuerte que afirmó estar dispuesta a salir hasta "con una roca con carisma". Y cerró el TikTok con una exigencia que descolocó a todos: "Mi chico perfecto es la cita perfecta para la boda: puede tomar una foto con mi hermano, bailar con mi abuela, sabe cómo trabajar en la habitación, pero también regresa para ver cómo estoy. Tiene que ser un camaleón completo", completó.