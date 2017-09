La provincia planea instalar un centro logístico de cargas en las vías de la ex Estación Sarmiento

La secretaria de Industria y Comercio Sandra Barceló habló en A Media Mañana sobre el proyecto en el que trabaja la provincia para reactivar la ex Estación Sarmiento. La idea es colocar un centro logístico en las vías del ex tren San Martín, en Angaco, que en la actualidad son ocupados por el Belgrano Cargas. "Hemos encontrado una excelente recepción en los funcionario nacionales para hablar sobre las vías del San Martin. La primera pregunta que nos hacemos es si hay "algunas empresas que lo ocupan, por qué no podemos hacerlo todos", manifestó Barceló.

Es que, paradójicamente, la firma que ocupa este servicio de cargas para el transporte del vino es Peñaflor y lo hace con vino importado de Chile. Ante esta realidad y el descontento por parte del gobierno, plantean la necesidad de que la industria sanjuanina pueda tener acceso controlado a este servicio. "El centro de cargas nos viene muy bien para la producción y hemos encontrado apoyo a nivel nacional", dijo.