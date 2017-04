Crimen de Micaela: esto dijo el jefe de Wagner a la prensa antes de ser acusado como co-autor

Embed

Néstor Pavón es el dueño del lavadero de Gualeguay donde trabajaba Sebastián Wagner, el principal sospechoso del asesinato de Micaela García. Ambos se encuentran detenidos. El primero apuntado como autor, el segundo como co-autor.

Pavón tiene 35 años y es dueño de la gomería y lavadero de autos donde trabajaba Wagner. Fue imputado primero por "encubrimiento" y luego por "cooperación" en el crimen de la joven de 21 años, aunque aún no se aclaró si su participación fue necesaria o secundaria.

Sin embargo, después de que la joven apareciera muerta bajo un árbol el sábado 8 de abril, no había aún indicios de que Pavón estuviera relacionado con el crimen. Entonces Pavón habló con la prensa sobre su empleado.

En diálogo con un periodista, Pavón contó que había cenado con Wagner la noche de la desaparición de la joven, (el sábado 1º de abril) y que "a las 2 o 3 de la mañana" había regresado a su casa. Así puede escucharse en un audio que difundió el diario entrerriano El Once.

"No fui el último en verlo, el último en verlo fue la señora el lunes, amanecer del martes, a las 3, 3.30 de la mañana. Se levanta y sale de la casa diciendo que venía para acá a lavar un camión. El viernes llega acá tipo 9 de la mañana bajoneado, diciendo que se había peleado con la mujer, que lo había echado de la casa, que no tenía ganas de trabajar. 'Todo me sale mal', me dice. 'Me tendría que colgar y dejarme de hinchar las pelotas", contaba Pavón sobre Wagner.

"Yo le hablé, no tengo mucha edad pero más o menos viví la vida y le dije dejate de hinchar las pelotas, pensá. Sos joven, tenés una vida por delante. Si bien no tenés ahora una segunda oportunidad, más adelante la vas a tener. Esto fue el viernes. Y me dijo, 'No, porque ahora no sé si me va a dejar entrar'. El viernes pasó por casa como a las 11 y le dije vamos a comer algo por ahí. No has comido en todo el día. Fuimos él, el chiquito mío de 13 años y yo. Más que nada para darle un apoyo, porque decía que se iba a matar. Y dos y media tres de la mañana me lleva para casa a mí. En este auto", siguió.

"La señora dijo que le vio un rasguño en la parte de la tráquea. Cerca de la garganta. El sábado a última hora vino a cobrar y dijo si podía manguerear el auto, porque se había quedado empantanado. Le digo sí, manguereá. Apurate que nos estamos yendo. Lo traté cortante porque me había fallado el día de trabajo y nunca se me había cruzado por la cabeza nada de que hubiera hecho alguna cagada", destacó, en alusión a Micaela.

"Él me comentó que había purgado una condena y que la había cumplido, que tenía que ir a firmar una vez al mes y que tenía que ir al psicólogo una vez al mes. Era cerrado, no era de hablar mucho".

Apenas unos días después de esa entrevista, Wagner apuntó que Pavón había sido partícipe del crimen. Lo dijo durante la declaración indagatoria que le tomó el fiscal de Gualeguay, Ignacio Telenta.

Hasta el momento, se informó desde la división Criminalística de la Policía de Entre Ríos, lo único que vincula a Wagner con Micaela "son unos cabellos de la víctima que fueron hallados en la bolsa de la aspiradora [que estaba en el vehículo del detenido], que prueban que la víctima estuvo en ese auto". Así lo informó el jefe del área, Ángel Iturria.

El comisario general Iturria precisó después de la autopsia: "El cuerpo no permitió tomar fueron muestras de fluidos corporales, semen por ejemplo, porque dado el tiempo transcurrido desde producida la agresión hasta que se encontró el cuerpo, las células del agresor y su víctima se amalgaman y no sirven para la determinación de ADN".

Micaela fue hallada sin vida una semana después de su desaparición.

Iturria, además, dijo: "Científicamente no se puede probar que hubo otra persona dentro del vehículo. No encontramos otro indicio ya que el auto fue prolijamente lavado en su interior".

De todas formas, señaló que fue encontrada "una huella palmar en un aerosol que estaba en el interior del vehículo y se está analizando".

"Tenemos que obtener material para comparar porque puede que esa huella corresponda al hijastro de Wagner, que fue el que lavó y aspiró el coche" Renault 18 del imputado.

En cambio, con la autopsia fue posible "determinar por parte del forense la compresión de las vías aéreas que le ocasionó la muerte a la víctima por asfixia, además de determinar que presenta algunos golpes de defensa", agregó.

(Fuente: La Nación)