Wanda Nara y su enojo tras ser acusada de no cumplir con un canje: "Me tienen cansada"

“Estas avivadas me tienen un poco cansada. Yo cuando hago acciones de publicidad siempre firmamos un contrato y el pago se realiza en blanco y con factura”, arrancó diciendo para que sus seguidores entiendan cómo maneja cada acuerdo previo a difundir algo en su cuenta.

Y además agregó: “Cuando no existe esto y deciden mandarme cosas, yo no tengo nada que ver con la publicidad de un producto que no está pautado. Ni tengo idea a quién ni a dónde dicen entregarme las cosas”.

Este descargo público que hizo Wanda sirvió para desmentir el reclamo de Johanna Kevorkian, una emprendedora que la señaló por estafa: “Más de 100 mil pesos perdí”, manifestó la mujer que entregó distintos productos para el cumpleaños de Francesca, la hija mayor de la mediática.