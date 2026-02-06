Tribuna Segura llega al fútbol sanjuanino con controles progresivos

En ese sentido, Valiente señaló que dentro del campo de juego será necesario endurecer las sanciones contra los protagonistas de hechos violentos, mientras que fuera de la cancha se trabajará con herramientas específicas de control.

Allí entrará en funcionamiento Tribuna Segura, un sistema del Ministerio de Seguridad de la Nación al que San Juan adherirá mediante un convenio con el Gobierno nacional. El programa permitirá controlar el ingreso a los estadios a través de la lectura del DNI, detectar personas con pedidos de captura vigentes y aplicar el derecho de admisión.

La operatoria estará a cargo de la Policía de San Juan y requerirá inversiones progresivas por parte de los clubes, especialmente en materia de infraestructura. Entre las principales exigencias se encuentran la instalación de cámaras de seguridad, mejoras en los accesos y el fortalecimiento de la conectividad en los estadios.

La implementación no será simultánea en todas las canchas. Valiente explicó que algunos escenarios deportivos, como los de Desamparados, Alianza y San Martín, parten con ventaja por contar con mejores condiciones técnicas, mientras que otros necesitarán más tiempo para adaptarse al sistema.

En una primera etapa, los partidos continuarán disputándose únicamente con público local. Según indicaron desde la Liga, esta medida busca ordenar el proceso de control antes de avanzar hacia una mayor apertura.

“Queremos que vuelva la familia a la cancha. Para eso, primero hay que erradicar la violencia”, concluyó el presidente de la Liga Sanjuanina.