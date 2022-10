Tini Stoessel y Rodrigo de Paul pasearon juntos por Madrid

El runrún de que estaban distanciados surgió en Es por Ahí (América), donde el periodista Guido Zaffoora sostuvo que algunos conflictos habrían desgastado el noviazgo y ambos tendrían planeado anunciar la ruptura cuando termine el Mundial de Qatar.

“Ya están separados, arreglaron todo, pero en el medio Tini sentía que todo ese escándalo, la cuota alimentaria y todo lo que se decía de Cami la ponía a ella en un lugar muy incómodo. Eso desató una crisis de pareja, discusiones por WhatsApp, idas y vueltas”, indicó Záffora. Una noticia a la que los protagonistas prefirieron no darle entidad.

Camila Homs dio a entender que volvería con Rodrigo De Paul tras su supuesta separación de Tini Stoessel

Camila Homs escuchó las versiones de la supuesta separación entre su ex y Tini Stoessel, pero no se mostró nada sorprendida, lo que indicaría que ya la veía venir. Al menos así lo demostró en una nota con Socios del espectáculo (eltrece), donde también dejó entrever que podría darse otra oportunidad con el papá de sus dos hijos.

“No sé. No, no, ¡pará! Es un montón lo que me estás preguntando. Eso no te lo puedo responder”, respondió nerviosa cuando el cronista le consultó si volvería con él, pese a que ella ahora está en pareja con Charly Benvenuto, un vecino de Puerto Madero.

Sobre el supuesto distanciamiento de la pareja, fue contundente: “No tengo nada para decir. No me sorprende. Pero no sé si será verdad. Los medios inventan mucho. No sé si será verdad, pero no me involucra. Así que no opino de las cosas que no me involucran. Con su relación no tengo nada que ver”. Por último, la modelo aclaró que siente mucho aprecio por el deportista, al que acompañó durante más de una década.