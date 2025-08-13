Este miércoles, San Juan amaneció con una temperatura mínima de 10.4°C, y se espera que la máxima alcance los 18°C durante la tarde. El cielo se mantiene ligeramente nublado, la humedad es del 51% y la presión atmosférica marca 953.8 hPa. El viento es prácticamente calmo, con una visibilidad óptima de 15 kilómetros.
San Juan 8 > San Juan
Se espera una mañana fresca y una tarde agradable en San Juan: máxima de 18°C
El SMN informó que la jornada del miércoles se presentará ligeramente nublada, con humedad moderada y sin vientos.