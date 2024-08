Respecto a la denuncia y al estado de la exprimera dama dijo: “Creo que si se llegó a esta instancia es porque la situación que padeció fue angustiante yo creo que no tenía otra salida y creo que permanente la hostigaba y la único era hacerlo público y denunciarlo”.

Leé también: Alberto Fernández: "Es falso, jamás ocurrió lo que ahora me imputa"

“A pesar de que es un hecho de instancia privada, él es un hombre público. Además, que lo que ocurrió fue en una residencia de Olivos y es doblemente agravante y esto tiene que ser analizado rápido y que todos sepamos cual es la resolución final y que no se diluya en el tiempo. La verdad no conocía este perfil de Alberto y parece que no fue un hecho aislado. Esto sin duda puede afectar fuertemente al partido y se ponen en juegos las políticas que se aplicaron en defensa de la mujer y entonces hay sectores que aprovechan para cuestionar”, añadió sorprendido.