Virus Sincitial Respiratorio: el 64% de embarazadas ya se vacunó

La misma etapa dirigida a las embarazadas, que se encuentren entre la semanas 32 a la 36 de gestación, con el objetivo de proteger a los recién nacidos y lactantes hasta el año de vida contra las infecciones respiratorias agudas bajas (bronquiolitis y la neumonía) causadas por el Virus Sincitial respiratorio – VRS.

En este contexto, un 64% de embarazadas ya accedieron a la vacunación con el objetivo de poder alcanzar a unas 2.073 embarazadas para alcanza el 100%.