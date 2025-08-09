El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Salud, por medio del Programa Provincial de Inmunizaciones, dependiente de la División Epidemiología, Departamento de Medicina Sanitaria, Secretaria Técnica, refuerzan la campaña de vacunación contra el Virus Sincitial Respiratorio – VSR.
Virus Sincitial Respiratorio: el 64% de embarazadas ya se vacunó
Para proteger al recién nacido y lactantes, se impulsa la campaña para embarazadas que se encuentran entre la semana 32 a las 36 de gestación.