Vino: sigue cayendo la exportación y el más golpeado es "a granel"

Los números se ven lejanos a los anuales 1.932.997 hl y US$ 86 millones del 2020, un número superior al entonces récord de 2019 (1.209.781 hl y US$ 67 millones). Luego, en todo el año 2021 se obtuvieron valores menores al 2020 por 1.159.660 hl y US$ 74,8 millones, un 40% menos en volumen y 13 % menos en valores entre año y año. El consuelo es que si se compara 2021 con 2017 (312.880 hl y US$ 45,7 millones), el año pasado el sector vendió un 270,6% más en volumen y un 63,8% más en valores.

Volviendo al acumulado de enero-septiembre 2022, es importante destacar que la caída de los graneles es muy distinta si se observan los genéricos y los varietales. La mayor caída de volumen se dio en los vinos genéricos, ya que se pasó de 349.951 hl a 92.959 hl (-73,4%), mientras que los varietales pasaron de 548.228 hl a 440.732 hl (-19,6%).

Como es de esperarse, esa diferencia entre genéricos y varietales en la caída tuvo correlación con las ventas en valores. Mientras que los genéricos pasaron de US$ 11,4 millones a US$ 4,6 millones (-59,8%), se redujeron menos los graneles varietales, de US$ 44,9 millones a US$ 40,5 millones (-9,7 %).

