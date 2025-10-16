La autorización de la venta de Aceite de Cannabis Medicinal CANME CBD 10 en las farmacias con prescripción médica, marca un precedente a nivel provincial consolidando a CanMe San Juan como la primera empresa pública en alcanzar la registración formal de un aceite de cannabis medicinal de producción local, garantizando trazabilidad, calidad y seguridad sanitaria conforme a las normativas nacionales (Ley 27.350 y Decreto 883/2020) y provinciales (Ley 1926-Q y Decreto 1722-Q).
Venderán en farmacias de Aceite de Cannabis Medicinal de CANME
CanMe autorizó la inscripción del aceite “CANME Cannabidiol CBD 10% solución oral” en el Registro de Especialidades Medicinales y habilitó su venta en farmacias.