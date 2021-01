Vacuna Sputnik V: San Juan recibió la segunda tanda de dosis

Se estima que 255.804 sanjuaninos serán quienes, por etapa, se vacunen a lo largo del verano, pero aclararon que esta población no se encuentran niños y adolescentes de riesgo. Mónica Jofré, jefa de Epidemiología, respondió la consulta de sanjua8.com sobre si los menores de 18 estaban contemplados y dijo que no. “No hay estudios en menores de 18 años y por eso no se los vacunará”, dijo la funcionaria.