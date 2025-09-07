Unos 500 motociclistas disfrutaron la luna llena en Ischigualasto

“Nos visitaron más de 500 personas para vivir la experiencia de luna llena en Parque Provincial Ischigualasto!!! La felicidad y alegría a flor de piel!!! Los esperamos el año próximo amigos de la ruta!!!”, escribió Pablo Teja Godoy, director del Parque en sus redes sociales, luego de ser anfitrión de la convocatoria.

La jornada se consolidó como un encuentro que combinó turismo, naturaleza y pasión por las motos, con la luna llena como protagonista de una noche que quedará en la memoria de los turistas.