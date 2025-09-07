"
Unos 500 motociclistas disfrutaron la luna llena en Ischigualasto

Más de quinientas personas llegaron en moto hasta el Parque Provincial Ischigualasto para vivir una noche única bajo la luz de la luna llena. El anfitrión, Pablo Teja, compartió la experiencia en sus redes sociales.

El Parque Provincial Ischigualasto fue escenario de una postal inolvidable: unos 500 motociclistas arribaron para disfrutar de la experiencia de la luna llena. El evento se desarrolló con cielo despejado, en el marco de una actividad que se ha vuelto un atractivo turístico y cultural para la provincia.

“Nos visitaron más de 500 personas para vivir la experiencia de luna llena en Parque Provincial Ischigualasto!!! La felicidad y alegría a flor de piel!!! Los esperamos el año próximo amigos de la ruta!!!”, escribió Pablo Teja Godoy, director del Parque en sus redes sociales, luego de ser anfitrión de la convocatoria.

La jornada se consolidó como un encuentro que combinó turismo, naturaleza y pasión por las motos, con la luna llena como protagonista de una noche que quedará en la memoria de los turistas.

