El Parque Provincial Ischigualasto fue escenario de una postal inolvidable: unos 500 motociclistas arribaron para disfrutar de la experiencia de la luna llena. El evento se desarrolló con cielo despejado, en el marco de una actividad que se ha vuelto un atractivo turístico y cultural para la provincia.
Unos 500 motociclistas disfrutaron la luna llena en Ischigualasto
Más de quinientas personas llegaron en moto hasta el Parque Provincial Ischigualasto para vivir una noche única bajo la luz de la luna llena. El anfitrión, Pablo Teja, compartió la experiencia en sus redes sociales.