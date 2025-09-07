San Juan vivió una jornada de encuentro y diversidad con el Festival del Inmigrante, organizado por el Ministerio de Gobierno, junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. La celebración reunió a miles de personas en torno a la cultura, la historia y las tradiciones de distintas nacionalidades que forman parte del entramado social sanjuanino.
San Juan celebró el aporte de los inmigrantes con un festival cultural
Con música, danzas, gastronomía y reconocimientos, la provincia rindió homenaje a las colectividades que marcaron su identidad y desarrollo.