San Juan celebró el aporte de los inmigrantes con un festival cultural

Con música, danzas, gastronomía y reconocimientos, la provincia rindió homenaje a las colectividades que marcaron su identidad y desarrollo.

San Juan vivió una jornada de encuentro y diversidad con el Festival del Inmigrante, organizado por el Ministerio de Gobierno, junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. La celebración reunió a miles de personas en torno a la cultura, la historia y las tradiciones de distintas nacionalidades que forman parte del entramado social sanjuanino.

Delegaciones de Alemania, Argentina, Bolivia, Chile, España, Italia, Japón, Líbano, Perú, Polonia, Venezuela, China, Rusia, Brasil y Siria ofrecieron presentaciones artísticas, propuestas gastronómicas y espacios culturales. También participaron instituciones como Cruz Roja, Defensa Civil y el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Filosóficas de la UNSJ.

El Archivo General de la Provincia exhibió una muestra con aspectos históricos de los países representados, mientras que la jornada incluyó un emotivo reconocimiento a referentes de diversas colectividades por su aporte a la cultura provincial y nacional. Los distinguidos fueron:

  • Eduardo Aspajo (Perú)
  • Verónica Langer (Alemania)
  • Ana María Fumagalli, Gino Zussino y Myriam Furlotti (Italia)
  • María Teresa Giménez y Hugo Ibáñez (Chile, a título póstumo)
  • Juan Bautista Mesquida, Gabriel Mesquida, Miguel Gómez y Salvador Soliveres (España, a título póstumo)
  • Desiderio Guzmán (Bolivia)

La celebración contó con la participación de autoridades provinciales y nacionales, entre ellas la ministra de Gobierno Laura Palma, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte Guido Romero, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación Gustavo Fernández, la secretaria de Relaciones Institucionales Claudia Sarmiento y la diputada nacional Nancy Picón.

En su mensaje, Palma destacó: “Estas personas que eligieron nuestro país hacen grande nuestra provincia, han traído su impronta, su cultura y tenemos hoy una cultura compartida. Desde el Ministerio siempre buscamos darles un espacio y realizar trabajos en conjunto”.

