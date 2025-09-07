San Juan celebró el aporte de los inmigrantes con un festival cultural

Delegaciones de Alemania, Argentina, Bolivia, Chile, España, Italia, Japón, Líbano, Perú, Polonia, Venezuela, China, Rusia, Brasil y Siria ofrecieron presentaciones artísticas, propuestas gastronómicas y espacios culturales. También participaron instituciones como Cruz Roja, Defensa Civil y el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Filosóficas de la UNSJ.

El Archivo General de la Provincia exhibió una muestra con aspectos históricos de los países representados, mientras que la jornada incluyó un emotivo reconocimiento a referentes de diversas colectividades por su aporte a la cultura provincial y nacional. Los distinguidos fueron: