Universidad de Congreso 2026: innovación y proyección internacional

La universidad ofrece programas en áreas como Ciencias de la Salud, Ciencias Humanas, Ciencias Ambientales, y Económicas con planes de estudio actualizados, docentes con trayectoria y propuestas que integran teoría, práctica e innovación.

Además, la UC continúa fortaleciendo su oferta virtual ampliando las posibilidades de acceso para estudiantes de todo el país y del exterior.