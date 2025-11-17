La Universidad de Congreso anunció su oferta académica 2026, que incluye una amplia variedad de carreras de grado, posgrado y cursos de formación continua, diseñados para responder a los desafíos actuales del mundo profesional y tecnológico. Con la apertura de carreras como: Lic. En Fonoaudiología y Clínica del Lenguaje, Lic. En Relaciones Internacionales y Gobernanza Global, Lic. En Comercio Exterior y Lic. En Marketing Digital.
Universidad de Congreso 2026: innovación y proyección internacional
