Universidad de Congreso 2026: innovación y proyección internacional

La Universidad de Congreso anunció su oferta académica 2026, que incluye una amplia variedad de carreras de grado, posgrado y cursos de formación continua.

La Universidad de Congreso anunció su oferta académica 2026, que incluye una amplia variedad de carreras de grado, posgrado y cursos de formación continua, diseñados para responder a los desafíos actuales del mundo profesional y tecnológico. Con la apertura de carreras como: Lic. En Fonoaudiología y Clínica del Lenguaje, Lic. En Relaciones Internacionales y Gobernanza Global, Lic. En Comercio Exterior y Lic. En Marketing Digital.

La universidad ofrece programas en áreas como Ciencias de la Salud, Ciencias Humanas, Ciencias Ambientales, y Económicas con planes de estudio actualizados, docentes con trayectoria y propuestas que integran teoría, práctica e innovación.

Además, la UC continúa fortaleciendo su oferta virtual ampliando las posibilidades de acceso para estudiantes de todo el país y del exterior.

Las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 ya se encuentran abiertas, y la universidad invita a los interesados a conocer más sobre cada carrera y modalidad a través de su sitio web y sus redes oficiales.

También invitamos a toda la comunidad provincial a conocer las nuevas instalaciones que brindarán mayor capacidad, confort y modernidad; ubicado en Av. Libertador 570 este, entre Aberastain y Caseros.

Más información e inscripciones:

https://www.ucongreso.edu.ar/

[email protected]

Wsp: 2644364524

RRSS: @ucongresosanjuan

