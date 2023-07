Uñac sobre las declaraciones de Juan Carlos Gioja: "Fueron desafortunadas"

Sobre el tema, Uñac expresó que las declaraciones fueron “Desafortunadas. He sido receptor de una andanada de críticas por parte de la fórmula que encabeza Juan Carlos Gioja y que tiene el patrocinio intelectual de José Luis Gioja, pero la idea no es responder. Ahora, si lo llevan en la lista me parece que no es el camino criticarlo a días que Sergio Massa llevara a la provincia de San Juan”.

Juan Carlos Gioja, estuvo de invitado al programa “Sin Filtros”, que se emite por Canal 8, y allí habló sobre la visita de Massa.