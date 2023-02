Una queja por carta a su vecino terminó en una insólita charla

carta al vecino.avif

En la nota publicada, la joven de nombre Rachel, le pidió de manera sutil a Hugo que baje “un poquito” el volumen de la música porque le “molesta”. Pero, además, le escribió: “Me gustan mucho las canciones que ponés. Agradecería que bajases un poquito”.

Hugo compartió la historia a través de la red social, con la descripción: “¡Qué mona mi vecina!”. La viralización no tardó en hacerse presente, ya que la publicación tuvo más de 6 millones de visualizaciones, cerca de 500 comentarios, arriba de 3.500 retuits y más de 127 mil “Me gusta”.

“He visto que te gusta el rap y Kase-o, así que me gustaría recomendarte dos grupos bastante buenos de rap ‘Lágrimas de sangre’ y el dúo ‘Natos y Waor’”,le dijo con amabilidad Rachel a su vecino.

Lo que siguió fue un gracioso mensaje de la joven por medio de la red social cuando vio la publicación: “Hola, soy tu vecina”.

la vecina.avif

Las respuestas de todo tipo aparecieron entre los usuarios y una de ellas, del mismo protagonista, fue: “Perdón, no me doy cuenta y subo el volumen. Es normal que te moleste, ya no lo subiré te juro. Espero que mis sesiones de DJ de la casa te hayan gustado, y lo mejor los hits de Lola Flores a todo volumen”. Ante esto, la joven le respondió: ”¡Mañana bajate y nos tomamos unas cervezas!”.

respuesta del vecino.avif

Ante este divertido intercambio, los usuarios no tardaron en reaccionar y comentar el tuit. Si bien muchos se lo tomaron con humor, otros vaticinaron que puede nacer un vínculo sentimental entre los dos vecinos.