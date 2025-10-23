"
Una nena de 10 años cayó a un canal y se salvó de milagro

La nena estaba bañándose en el canal con unos amigos, cuando la llevó la corriente y pasó por el peligroso puente que atraviesa la Ruta.

Este jueves, una nena de 10 años cayó a un canal de riego en Sarmiento, atravesó un peligroso puente y, afortunadamente se salvó de milagro.

El hecho ocurrió esta tarde, en el Canal Tercero, ubicado en Ruta 40 y Putelli, a unos 7 kilómetros de Villa Media Agua, en Sarmiento. Según informó el periodista Félix Fernández de Sarmiento al Día, la pequeña se bañaba junto a unos amigos, cuando la corriente se la llevó por el canal, arrastrándola por debajo del puente que atraviesa la ruta, donde aseguran los vecinos que hay hierros muy gruesos. La arrastro un total de 75 metros, hasta que los vecinos lograron rescatarla y sacarla del agua, ya que no podía salir por sus propios medios.

Salió desvanecida y su abuela le realizó maniobras para reanimarla. Fue ingresada al nosocomio, donde permanece en observación y fuera de peligro.

