Salud concientiza sobre resistencia antimicrobiana en las escuelas

La jornada tiene como propósito sensibilizar a directivos, docentes y estudiantes sobre la importancia de comprender y actuar frente a esta problemática global. A través de este proyecto, se busca integrar la educación sobre la RAM en el ámbito escolar, brindando herramientas prácticas y conocimientos científicos que permitan a la comunidad educativa convertirse en agente de cambio en la prevención de esta amenaza.

Los contenidos desarrollados durante la capacitación serán replicados en las aulas por los docentes, promoviendo un trabajo participativo junto a los estudiantes y las comunidades escolares, con el objetivo de fortalecer la educación y la conciencia colectiva frente a este desafío sanitario.

La educación y sensibilización sobre la Resistencia Antimicrobiana no solo contribuyen a proteger la salud de los estudiantes, sino que también forman ciudadanos responsables, conscientes y comprometidos con el bienestar común y la salud.

¿Qué es la resistencia a los antimicrobianos?

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) surge cuando las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos cambian a lo largo del tiempo y dejan de responder a los medicamentos, lo que hace más difícil el tratamiento de las infecciones e incrementa el riesgo de propagación de enfermedades, de aparición de formas graves de enfermedades y de muerte.

Como consecuencia de la farmacorresistencia, los antibióticos y otros medicamentos antimicrobianos se vuelven ineficaces, por lo que las infecciones son cada vez más difíciles o imposibles de tratar.