La planta fue descubierta en Tailandia en 2018 y no realiza la fotosíntesis como otras, sino que obtiene su energía y nutrientes de hongos que viven en las raíces de los árboles. El cuerpo de esta planta, que también se esconde en las raíces de los árboles, es muy pequeño y emerge del suelo solo entre 2 y 8 milímetros, por lo que es bastante difícil de notar. "Me di cuenta de que crecía principalmente cerca de la base de los árboles, por lo que era fácil no verla", cuenta Lertsintanakorn, que supo de la existencia de la especie gracias al también fotógrafo Suchat Chanhomhuan, uno de los descubridores de la 'lechuza'.