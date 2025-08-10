"
Un domingo perfecto: sol a pleno y máxima de 20°C en San Juan

La jornada se presentará despejada y con temperaturas en ascenso. El SMN anticipó un domingo ideal para actividades al aire libre.

San Juan amaneció este domingo con cielo totalmente despejado y una temperatura mínima de 2,4°C, según el último reporte del SMN. La humedad es del 64%, la presión atmosférica alcanza los 949,8 hPa y el viento se mantiene calmo, lo que contribuye a la agradable sensación térmica.

A lo largo del día, se espera un paulatino ascenso de la temperatura que llevará la máxima hasta los 20°C. La visibilidad es óptima, alcanzando los 15 kilómetros, y el sol acompañará desde las 8:14 hasta las 19:05.

El pronóstico extendido indica que las condiciones estables se mantendrán durante la semana, con días soleados y temperaturas templadas, lo que favorece tanto las actividades recreativas como las productivas en la provincia.

