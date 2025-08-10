San Juan amaneció este domingo con cielo totalmente despejado y una temperatura mínima de 2,4°C, según el último reporte del SMN. La humedad es del 64%, la presión atmosférica alcanza los 949,8 hPa y el viento se mantiene calmo, lo que contribuye a la agradable sensación térmica.
Un domingo perfecto: sol a pleno y máxima de 20°C en San Juan
La jornada se presentará despejada y con temperaturas en ascenso. El SMN anticipó un domingo ideal para actividades al aire libre.