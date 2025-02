Un diputado propone suspender la RTO por un año en San Juan

El objetivo del proyecto es aliviar la carga económica de los propietarios de los vehículos y motocicletas de la provincia, en un contexto de creciente inflación y dificultades económicas. “Esta medida responde al estado actual de la infraestructura vial y la necesidad de evaluar el impacto de la RTO en la seguridad vial. Asimismo, la suspensión propuesta no implica menor control de tránsito, sino por el contrario un refuerzo de las medidas de inspección del estado de los vehículos”, detalla el proyecto.

En diálogo con Canal 8, el presidente del bloquismo enfatizó en que “así como se exige la RTO a quien tiene un vehículo, vemos que el estado de las calles complica esta exigencia, porque ¿quién no se tragó un pozo? ¿quién no vio una calle en mal estado? No es una cuestión del Gobierno, sino a mejorar, que las calles estén en condiciones, porque muchos de los desperfectos son por el estado de las calles”.