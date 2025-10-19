Un automovilista circuló en contramano en Circunvalación

Una camioneta de la Policía ingresó detrás del vehículo, y con la sirena a todo volumen, lo adelantó y consiguió frenar la marcha del auto, logrando evitar que la mala maniobra provocase una tragedia.

Este hecho recuerda la lamentable muerte de Leslie Arustizia, la joven de 23 años que murió tras ser embestida por un auto en contramano que conducía una anciana por avenida Circunvalación.