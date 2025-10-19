"
Un automovilista circuló en contramano en Circunvalación

Momentos de extrema tensión se vivieron en la avenida Circunvalación con un hombre que manejaba un auto en contramano.

Momentos de tensión y pánico se vivieron en la avenida Circunvalación en la tarde del sábado, cuando un hombre manejaba un auto en contramano en la transitada arteria, poniendo en peligro a todos los demás vehículos que circulaban de forma correcta.
El hecho ocurrió sobre la avenida, en el tramo entre Scalabrini Ortiz y Salta. Se trató de un Fiat Duna blanco, que circuló en contramano durante varios metros, y los vehículos que circulaban de frente -es decir, de forma correcta- lograron advertir la mala maniobra y esquivarlo a tiempo, sin provocar accidentes. En tanto que los otros vehículos que circulaban en el otro anillo, tocaban bocina para intentar advertirle la situación al conductor.

Una camioneta de la Policía ingresó detrás del vehículo, y con la sirena a todo volumen, lo adelantó y consiguió frenar la marcha del auto, logrando evitar que la mala maniobra provocase una tragedia.

Este hecho recuerda la lamentable muerte de Leslie Arustizia, la joven de 23 años que murió tras ser embestida por un auto en contramano que conducía una anciana por avenida Circunvalación.

