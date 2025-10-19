Momentos de tensión y pánico se vivieron en la avenida Circunvalación en la tarde del sábado, cuando un hombre manejaba un auto en contramano en la transitada arteria, poniendo en peligro a todos los demás vehículos que circulaban de forma correcta.
El hecho ocurrió sobre la avenida, en el tramo entre Scalabrini Ortiz y Salta. Se trató de un Fiat Duna blanco, que circuló en contramano durante varios metros, y los vehículos que circulaban de frente -es decir, de forma correcta- lograron advertir la mala maniobra y esquivarlo a tiempo, sin provocar accidentes. En tanto que los otros vehículos que circulaban en el otro anillo, tocaban bocina para intentar advertirle la situación al conductor.
Un automovilista circuló en contramano en Circunvalación
