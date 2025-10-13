"
San Juan 8 > Policiales > choque

Choque en Circunvalación dejó a dos niños hospitalizados tras fuerte impacto

El siniestro ocurrió en horas de la tarde, cuando un auto impactó desde atrás a otro en plena avenida de Circunvalación, entre calles Mendoza y General Acha. Los dos pequeños, de 3 y 6 años, fueron trasladados al Hospital Rawson.

Un fuerte choque ocurrido durante la tarde de este lunes en avenida de Circunvalación, entre calles Mendoza y General Acha, dejó como saldo a dos niños hospitalizados y una gran conmoción entre los automovilistas que transitaban por la zona.

De acuerdo con el informe policial y judicial, el siniestro se produjo cuando David Irrazábal, de 25 años, oriundo de Rawson, circulaba a bordo de un Fiat Argo (dominio AD891OE) en sentido oeste-este. En ese momento, su vehículo fue impactado desde atrás, por alcance, por otro rodado que venía detrás.

El segundo vehículo involucrado fue un Volkswagen Gol Country (dominio EPI-368), conducido por Melisa Anabel Pedroso, de 42 años, quien viajaba junto a sus dos hijos menores, de 6 y 3 años.

Producto del violento impacto, los pequeños debieron ser asistidos por personal médico del 107 y luego trasladados al Hospital Rawson para su observación. Según las primeras informaciones médicas, ambos se encuentran fuera de peligro, aunque permanecen en control preventivo por golpes leves.

En el lugar trabajó personal de Comisaría 3ª y de la UFI Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Dr. Iván Grassi y el ayudante fiscal Dr. Pablo Orellano.

Ambos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, y se espera el informe médico definitivo de los menores para avanzar con las actuaciones correspondientes.

La avenida de Circunvalación debió ser parcialmente interrumpida por algunos minutos mientras se realizaban las pericias de rigor y se retiraban los vehículos siniestrados.

