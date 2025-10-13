Un fuerte choque ocurrido durante la tarde de este lunes en avenida de Circunvalación, entre calles Mendoza y General Acha, dejó como saldo a dos niños hospitalizados y una gran conmoción entre los automovilistas que transitaban por la zona.
Choque en Circunvalación dejó a dos niños hospitalizados tras fuerte impacto
El siniestro ocurrió en horas de la tarde, cuando un auto impactó desde atrás a otro en plena avenida de Circunvalación, entre calles Mendoza y General Acha. Los dos pequeños, de 3 y 6 años, fueron trasladados al Hospital Rawson.