Choque en Circunvalación dejó a dos niños hospitalizados tras fuerte impacto

Producto del violento impacto, los pequeños debieron ser asistidos por personal médico del 107 y luego trasladados al Hospital Rawson para su observación. Según las primeras informaciones médicas, ambos se encuentran fuera de peligro, aunque permanecen en control preventivo por golpes leves.

En el lugar trabajó personal de Comisaría 3ª y de la UFI Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Dr. Iván Grassi y el ayudante fiscal Dr. Pablo Orellano.

image

Ambos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, y se espera el informe médico definitivo de los menores para avanzar con las actuaciones correspondientes.

La avenida de Circunvalación debió ser parcialmente interrumpida por algunos minutos mientras se realizaban las pericias de rigor y se retiraban los vehículos siniestrados.