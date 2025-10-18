"
Rufino rompió el silencio: "Estoy tranquilo, disfrutando de mi familia"

El cantante sanjuanino fue liberado luego de ser imputado por amenazas simples y daños en un nuevo episodio de violencia de género. Grabó un video en el que agradeció el apoyo y aseguró estar “en paz”.

El músico sanjuanino Juan Cruz Rufino reapareció públicamente tras quedar en libertad este viernes, luego de la audiencia realizada en el fuero de CAVIG (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género), donde fue imputado por amenazas simples y daños.

En un video que difundió a través de sus redes, Rufino expresó: “Quiero contarles que estoy tranquilo, disfrutando de mi familia. Hago este video para agradecer a quienes confiaron en mí y me hicieron llegar su tranquilidad. Infinitamente gracias. No tuve la oportunidad de defenderme y gracias a Dios estoy en mi casa, tranquilo”.

El artista había sido detenido el miércoles a la madrugada, luego de un episodio ocurrido en una vivienda del departamento Chimbas. Según la investigación, la pareja del músico pidió ayuda a sus familiares para retirar al bebé que ambos tienen en común, en medio de una fuerte discusión.

Al llegar al domicilio, los efectivos constataron daños materiales —entre ellos una puerta rota y artefactos destruidos, como una notebook— y procedieron a su aprehensión.

Aunque la mujer no radicó una denuncia formal, la UFI Flagrancia intervino de oficio por la gravedad del hecho. El juez Guillermo Adárvez dispuso su liberación y fijó cinco meses de investigación. Durante la audiencia, Rufino decidió no declarar.

No es la primera vez que el artista enfrenta acusaciones de violencia de género. En 2022, fue imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo, tras la denuncia de una expareja. En esa oportunidad recibió una probation por un año, que incluyó tareas comunitarias y una reparación simbólica.

En este nuevo caso, la fiscalía informó que Rufino y su pareja retomarán la convivencia, motivo por el cual se levantó la restricción perimetral que los separaba. Mientras tanto, la causa seguirá su curso en el fuero especializado de violencia de género.

