Rufino rompió el silencio: "Estoy tranquilo, disfrutando de mi familia"

Al llegar al domicilio, los efectivos constataron daños materiales —entre ellos una puerta rota y artefactos destruidos, como una notebook— y procedieron a su aprehensión.

Aunque la mujer no radicó una denuncia formal, la UFI Flagrancia intervino de oficio por la gravedad del hecho. El juez Guillermo Adárvez dispuso su liberación y fijó cinco meses de investigación. Durante la audiencia, Rufino decidió no declarar.

No es la primera vez que el artista enfrenta acusaciones de violencia de género. En 2022, fue imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo, tras la denuncia de una expareja. En esa oportunidad recibió una probation por un año, que incluyó tareas comunitarias y una reparación simbólica.

En este nuevo caso, la fiscalía informó que Rufino y su pareja retomarán la convivencia, motivo por el cual se levantó la restricción perimetral que los separaba. Mientras tanto, la causa seguirá su curso en el fuero especializado de violencia de género.