El músico sanjuanino Juan Cruz Rufino reapareció públicamente tras quedar en libertad este viernes, luego de la audiencia realizada en el fuero de CAVIG (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género), donde fue imputado por amenazas simples y daños.
Rufino rompió el silencio: "Estoy tranquilo, disfrutando de mi familia"
El cantante sanjuanino fue liberado luego de ser imputado por amenazas simples y daños en un nuevo episodio de violencia de género. Grabó un video en el que agradeció el apoyo y aseguró estar “en paz”.