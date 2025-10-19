"
Evangelina Anderson habló tras ser vinculada con un joven de 25 años

La modelo Evangelina Anderson contó la verdad sobre su vínculo con un político.

Después de que la vincularan con un Leandro Paredes tras separarse de Martín Demichelis, Evangelina Anderson volvió a estar en boca de todos recientemente. Ahora, a la modelo la relacionaron con Franco Berlín, un joven que es Director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación.

Ante los rumores, el periodista Gustavo Méndez se contactó vía WhatsApp con la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) para saber la verdad.

“Quería consultarte una info que me llegó y que tengo superchequeada. Sé que estás saliendo o conociéndote con Fran Berlín”, escribió el conductor. La rubia respondió a ese mensaje con emojis de caritas llorando de risa.

La respuesta de Eva fue aún más contundente: “Tiene 25 años Fran y es el chico que sale con mi hermana”. De esta manera, Anderson dejó en claro que el funcionario cercano a Patricia Bullrich es la pareja de Celeste, su hermana.

Evangelina Anderson quedó en shock tras recibir 10 ramos de rosas de una persona misteriosa: “¿Quién es?"

El lunes, Evangelina Anderson quedó impactada al entrar a su departamento. El día en el que debutó en el reality MasterChef Celebrity 2025 (Telefe), la modelo recibió un shockeante regalo misterioso de un pretendiente que mantiene en silencio su identidad.

Anderson llegó a su casa y encontró en el living 10 ramos de rosas cuidadosamente ordenados. Las flores, frondosas y coloridas, son rojas, el color de la pasión.

“Acabo de llegar a casa, que volví de grabar, y no saben con lo que me acabo de encontrar. Miren esto”, dijo la mediática en el video y enumeró cada uno de los ramos que le llegaron.

FUENTE: Primicias YA

