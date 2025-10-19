Evangelina Anderson habló tras ser vinculada con un joven de 25 años

image

La respuesta de Eva fue aún más contundente: “Tiene 25 años Fran y es el chico que sale con mi hermana”. De esta manera, Anderson dejó en claro que el funcionario cercano a Patricia Bullrich es la pareja de Celeste, su hermana.

Evangelina Anderson quedó en shock tras recibir 10 ramos de rosas de una persona misteriosa: “¿Quién es?"

El lunes, Evangelina Anderson quedó impactada al entrar a su departamento. El día en el que debutó en el reality MasterChef Celebrity 2025 (Telefe), la modelo recibió un shockeante regalo misterioso de un pretendiente que mantiene en silencio su identidad.

Anderson llegó a su casa y encontró en el living 10 ramos de rosas cuidadosamente ordenados. Las flores, frondosas y coloridas, son rojas, el color de la pasión.

“Acabo de llegar a casa, que volví de grabar, y no saben con lo que me acabo de encontrar. Miren esto”, dijo la mediática en el video y enumeró cada uno de los ramos que le llegaron.