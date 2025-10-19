Día de la Madre: seis recetas fáciles para agasajarla en casa

Ingredientes:

4 rebanadas de pan de molde (preferentemente del día anterior)

2 huevos

100 ml de leche

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

Manteca para la cocción

Frutas frescas (banana, frutilla, arándano, manzana)

Miel, almíbar o azúcar impalpable para decorar

Preparación:

Batir los huevos con la leche, el azúcar y la esencia de vainilla. Remojar cada rebanada de pan en la mezcla, asegurando que absorba bien.

Calentar una sartén antiadherente con un poco de manteca y dorar el pan por ambos lados.

Servir las tostadas en un plato y distribuir por encima las frutas frescas cortadas. Completar con miel, almíbar o espolvorear azúcar impalpable a gusto.

Entrada: bruschettas de tomate, ajo y albahaca

Ingredientes:

1 baguette o pan italiano

2 tomates maduros medianos

1 diente de ajo

Hojas de albahaca fresca

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta

Preparación:

Cortar el pan en rebanadas de aproximadamente 2 centímetros y tostar hasta que queden crujientes.

Pelar y picar los tomates en cubos pequeños. Mezclarlos en un bol con sal, pimienta y aceite de oliva.

Frotar cada rebanada de pan todavía tibio con el diente de ajo pelado.

Disponer el tomate sobre las tostadas y finalizar con hojas de albahaca fresca.

Plato principal: lasaña de vegetales

Ingredientes:

9 láminas de lasaña precocida

1 berenjena grande

1 zucchini

1 cebolla

300 ml de salsa de tomate casera o envasada

200 g de queso rallado (mozzarella, parmesano, o mezcla)

200 g de ricotta

Aceite de oliva, sal y pimienta

Preparación:

Lavar la berenjena y el zucchini, cortar en rodajas finas. Picar la cebolla.

Saltear las verduras en una sartén con aceite hasta que estén doradas.

En una fuente para horno, colocar una base de salsa de tomate, seguir con una capa de láminas de lasaña, cubrir con parte de los vegetales, agregar cucharadas de ricotta y espolvorear queso.

Repetir el armado alternando capas. Terminar con salsa y queso rallado.

Llevar al horno precalentado a 180 y cocinar durante 30 minutos.

Alternativa principal: pollo al horno con papas y hierbas

Para quienes buscan un plato de carne simple, el pollo al horno representa una apuesta clásica para el Día de la Madre. Puede acompañarse con papas o batatas y aromatizarse con hierbas frescas.

Ingredientes:

4 piezas de pollo (muslo, pata, pechuga)

2 papas grandes

2 zanahorias

1 cebolla

Romero y tomillo frescos

Aceite de oliva, sal y pimienta

Preparación:

Pelar las papas y las zanahorias, cortar en rodajas medianas. Cortar la cebolla en tiras.

Distribuir en una fuente para horno, colocar el pollo por encima, agregar hierbas.

Rociar con aceite, salpimentar y llevar al horno a 200 durante unos 45 minutos, rotando las piezas a mitad de la cocción.

Opción vegetariana: ensalada de quinoa, palta y tomate

La quinoa aporta proteínas y fibra, convirtiendo la ensalada en una opción completa tanto como plato único o guarnición.

Ingredientes:

200 g de quinoa cocida

1 palta madura

1 pepino

6 tomates cherry

1 limón

Sal, pimienta y aceite de oliva

Preparación:

Hervir la quinoa siguiendo las instrucciones del envase, colar y dejar enfriar.

Pelar y cortar la palta y el pepino en cubos, partir los tomates en mitades.

Mezclar todos los ingredientes en un bol, añadir jugo de limón, sal, pimienta y aceite.

Postre: tarta de manzana fácil

El postre actúa como broche final de la comida. La tarta de manzana suele ser aceptada entre grandes y chicos, y demanda muy pocos pasos.

Ingredientes:

1 disco de masa para tarta (puede ser dulce o pascualina)

2 manzanas verdes medianas

50 g de azúcar

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharada de manteca

Preparación: