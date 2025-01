Tras la tormenta, habilitan nuevamente el acceso a las playas públicas de San Juan

Eduardo Cerimedo, subsecretario de Alto Rendimiento, explicó a este diario que las autoridades realizaron un operativo preventivo de rescate cuando comenzó a intensificarse el viento. “Había muchas personas con kayaks de alquiler, por lo que se les pidió subir a los semirrígidos, dejando los kayaks en el agua. Además, se desarmaron gazebos y sombrillas, que corrían el riesgo de volarse, y se sacó a todos del agua de forma inmediata”, detalló Cerimedo.

El protocolo de emergencia funcionó correctamente y no se registraron incidentes, lo que permitió que la tormenta pasara sin mayores contratiempos. Si bien las aguas bajaron después de la tormenta, Cerimedo destacó que no había público en la zona afectada y no existió ningún peligro posterior.