Transición legislativa: Jaime, Andino y Chiconi jurarán el 3 de diciembre

“Fabián ha desarrollado los consensos para sacar leyes que hacían falta para San Juan. Un poco por eso llego a ser diputado nacional. Yo era parte de los suplentes”, expresó. También aseguró que acompañará “todo lo que sea bueno para San Juan” en el Congreso.

Por su parte, Chiconi celebró el logro electoral de su espacio: “Pudimos con el equipo de La Libertad Avanza poner un alfil más, darle una herramienta más al presidente para que siga este rumbo y para que los cambios vengan más rápido”.

Andino, en tanto, afirmó que recibió el diploma “con felicidad”, aunque lamentó que no se permitiera el ingreso de más personas al recinto. El dirigente fue acompañado por su militancia, que lo esperó en las afueras. “Vamos a cumplir con lo protocolar y después vamos a festejar con la gente”, señaló.

El acto de entrega de diplomas contó con la presencia de diputados provinciales; ministros y secretarios del Ejecutivo; autoridades de la Corte de Justicia; representantes del Juzgado Federal; intendentes, fuerzas de seguridad y funcionarios de distintos niveles.

Durante la ceremonia, el presidente de la Junta Electoral Nacional y juez subrogante del Juzgado Federal Nº 1, Pablo Oscar Quirós, destacó la transparencia del proceso electoral y el debut exitoso de la boleta única papel.

“Cada ceremonia reafirma nuestro compromiso con los valores republicanos y con la voluntad popular”, sostuvo. También remarcó que detrás de cada voto “hay una esperanza, una necesidad o un pedido”, y que los legisladores reciben “la confianza depositada por miles de sanjuaninos”.

Tras sus palabras, se procedió a la lectura del acta oficial y la entrega de diplomas, que concluyó con la firma de la documentación por parte de los tres diputados electos.

Con la jura prevista para el 3 de diciembre, el Poder Ejecutivo nacional se prepara para iniciar sesiones extraordinarias antes del 10, instancia en la que se debatirán dos proyectos centrales: el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, temas que comenzarán a tratarse con la nueva composición de ambas cámaras.