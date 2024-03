Tomate triturado: San Juan, líder en rendimiento por hectárea

Cuenta con una población de 11.841.955 millones de habitantes. El español es el idioma oficial y predominante, aunque 36 lenguas indígenas también tienen estatus oficial, de las cuales las más habladas son quechua, aimara y guaraní.

PBI: 43.400 millones de dólares

PBI per cápita: 3.631 dólares

Moneda: boliviano (BOB)

2- Aspectos económicos relevantes:

La economía de Bolivia tiene su base principal en la extracción y en la exportación de sus recursos naturales, principalmente mineros y gasíferos. El PIB per cápita es uno de los más bajos de América Latina.

Las actividades económicas más importantes son la minería y extracción de gas natural, ambas pertenecientes al sector primario. Dentro el sector secundario, se destacan por ventas las industrias de cerveza, lácteos, oleaginosas, la industria automotriz, cemento y textiles. Bolivia ha sido históricamente un exportador de materia prima, contando entre sus principales productos de exportación gas natural, minerales, tortas y aceites de soja.

En los últimos años, el crecimiento promedio del PIB fue de 4,7 %, alcanzando superávits fiscales (por primera vez desde 1940) y en cuenta corriente debido sobre todo a las políticas de nacionalización de recursos naturales (hidrocarburos y minería) y otros sectores como telecomunicaciones y energía, que permitió un importante aumento en las recaudaciones estatales y por consiguiente una fuerte inversión pública (en 2010 cuatro veces mayor que en los años previos al 2006). También se consiguió un ligero aumento de la inversión privada. La tasa de población económicamente activa asciende a 71,9 % y la tasa de desempleo es del 6,5 %, una de las más bajas de la región.

En el año 2022, India fue el principal destino de las exportaciones bolivianas, con un valor FOB de US$ 2.258 millones, representados principalmente en la venta de minerales. Brasil y Argentina son los siguientes mayores compradores, concentrados en la compra de gas natural. En lo que respecta a importaciones, China es el mayor proveedor de Bolivia, abarcando el 21% de las importaciones. Argentina es el tercer socio comercial de Bolivia, el segundo en la región después de Brasil, representando el 17% de las importaciones bolivianas. El comercio bilateral entre Argentina y Bolivia promedia los US$ 2.296 millones anuales.

El salario (sueldo mensual) medio es de U$S 465.

3-Situación general del sector de interés:

Si bien se cultiva tomate en más de cien países, tanto para consumo fresco como para industria, los diez principales productores concentran más del 70 % del total mundial. Argentina participa con un 0,6 % y ocupa el puesto N°27.

Como se mencionó anteriormente, parte de la producción de tomate se destina a la industria a fin de obtener productos elaborados, tales como puré, pulpa o concentrados. El volumen procesado muestra una tendencia creciente. Durante la última década, la producción mundial de tomate para uso industrial ha variado entre 33 y 42 millones de toneladas, respondiendo principalmente a ciclos naturales. (En el último quinquenio aumentó un 31 %).

Los diez principales países procesadores de esta hortaliza centralizan casi el 90 % de la producción mundial. El país que lidera la industria procesadora de tomate en el mundo es Estados Unidos, específicamente el estado de California, con más de 10 millones de toneladas de tomate procesadas en el año 2020. Lo sigue Italia, con 4,9 millones de toneladas, y, en tercer lugar, China con 3,8 millones de toneladas. Nuestro país ocupa el puesto 13° y su participación alcanza el 1,1 % del total.

Bolivia cuenta con producción propia de tomate triturado en escala pequeña, la superficie cultivada es de aproximadamente 5 mil hectáreas y la producción alcanza las 49 mil toneladas.

4- Exportaciones sanjuaninas a Bolivia:

Las exportaciones sanjuaninas totalizaron en el año 2023 en U$S 1.588.225 en valores FOB y en 2.207.855 kilogramos.

Entre los principales productos exportados a este destino podemos encontrar pasas de uva; tapones, tapas, cápsulas y otros dispositivos de cierre, de plástico; placas, paneles, artículos similares de yeso s/adornos revestidos o reforzados c/papel o cartón; aceitunas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético, s/congelar; kétchup y otras salsas de tomate en envases <= a 1 Kg.

Si observamos al sector agroindustrial, que totalizó en U$S 153.731 en valores FOB; la posición arancelaria kétchup y otras salsas de tomate en envases <= a 1 Kg., representa el 64% (unos U$S 97.715); seguido por tomates preparados o conservados s/vinagre o ácido acético, excluidos enteros, trozos o jugos representando el 28% (unos U$S 42.608 valor FOB) y en tercer lugar se encuentra tomates enteros o trozos, preparados o conservados, s/vinagre o ácido acético que representa el 5% (unos U$S 6.987).

El tomate triturado en San Juan

En Tomate para Industria 3.000 hectáreas con las que se cultivan en San Juan. Nuestra provincia presenta liderazgo en rendimiento por hectárea mientras Mendoza en extensión.

Con alta tecnificación local, el promedio da 100 toneladas por hectárea y hay máximos de 150 toneladas pro hectárea. El 95 % de la superficie sanjuanina es realizada con riego por goteo. El 85 % se cosecha con máquina automotriz. El 75 % trasplante mecanizado. U$S 500 mil, estimativamente, cuesta poner en San Juan una cosechadora similar a la vista a campo.

Hoy hay gran interés de productores, porque el clúster producción, comercio, industria funciona muy bien.

En consumo nuestro país ronda las 600 mil toneladas anuales de demanda, nunca alcanzada. Un anhelo de todo el sector es autoabastecer e incrementar las exportaciones. 14 kilogramos de tomate triturado per cápita, es el consumo de la Argentina, siempre el más alto de toda América del Sur.

Conclusión

Los consumidores bolivianos compran el tomate triturado o la salsa de tomate en supermercados o mercados de barrio. El consumo/ aplicación del producto varía según la franja etaria de quien lo adquiere.

Personas jóvenes consumen más tomate envasado que las personas más longevas o cuentan más tiempo para dedicar a la cocina. El consumidor en general busca precio, pero no volverá a comprar un producto si su calidad no es acorde en cuando a cuanto a color, acidez y partículas. Por otra parte, quienes cuentan con poco poder adquisitivo bajo consumen las marcas ¨ blancas¨ (propias de los supermercados), mientras que quienes tienen mayor poder adquisitivo no las consideran atractivas.

Debido a que Bolivia produce menos de lo que consume, importa tomate triturado en cantidades pequeñas, y lo hace mayormente de Argentina, seguido de Italia. Cabe recordar que se encuentra vigente el Acuerdo de Complementación Económica ACE 36 entre MERCOSUR y Bolivia, a partir de 1997. En el mismo, a partir del año 2011 la totalidad de los productos del universo arancelario se encuentran desgravados al 100%, previa presentación del certificado de origen.

Finalmente, cabe destacar que prestigiosas empresas agroindustriales de San Juan ya exportan a este mercado con creciente asiduidad.

Consulta: Dirección de Comercio Exterior-Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Centro Cívico, Núcleo 5, Piso 4º.Tel: +54 264 4306424 / 25 / 26 / 27

Email: [email protected]