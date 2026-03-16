Tiene 80 años, fue a la caminata por la salud y dejó una frase que impactó

Durante la jornada se reencontró con conocidos y recordó parte de su historia laboral. Durante 32 años trabajó en el Hospital Julieta Lanteri, donde comenzó como ayudante de sala y con el tiempo llegó a desempeñarse como jefa de personal.

“Estuve muchos años ahí”, relató.

Para Susana, mantenerse activa es clave. Incluso después de haber visitado recientemente a su médica. “Ayer fui a la diabetóloga y me dijo que deje de preocuparme tanto por todo”, contó.

Pero hay algo que no piensa abandonar: el baile. “Ahora estoy bailando. A mí siempre me gustó bailar”, dijo con entusiasmo.

Antes de despedirse dejó un mensaje simple pero directo para quienes todavía dudan en salir de sus casas o participar de este tipo de encuentros. “Hay que salir a la calle, caminar un poco, encontrarse con gente. Así uno se olvida un poco de los problemas”, expresó.

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Una jornada para promover la prevención

La actividad de la que participó Susana formó parte de una caminata de concientización organizada por el Ministerio de Salud de San Juan en el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer cervicouterino.

La jornada, realizada en el Parque de Mayo, reunió a más de 300 personas y fue impulsada por la Dirección de Materno Infancia junto a distintos equipos de salud de la Secretaría Técnica.

El objetivo fue promover la prevención, informar a la población y facilitar el acceso a controles de salud.

Durante el encuentro se reforzó la importancia de la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), los controles ginecológicos periódicos y estudios como el Papanicolaou (PAP) y el test de VPH, herramientas fundamentales para detectar a tiempo posibles lesiones y prevenir el cáncer de cuello de útero.

Preocupación por la caída en la vacunación

La prevención cobra especial relevancia en un contexto en el que la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano viene registrando una fuerte caída en el país.

Un informe del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires advirtió que en la última década la cobertura de vacunación contra el VPH cayó al menos un 30%.

Actualmente solo el 55% de las mujeres y el 51% de los varones reciben la vacuna a los 11 años, cifras por debajo de lo recomendado por las autoridades sanitarias.

Especialistas advierten que este descenso en las tasas de inmunización representa un riesgo para la prevención del cáncer cervicouterino y otras enfermedades asociadas al virus.