Tellechea: esperan que esta semana se revele el ADN del cráneo analizado

Estas investigaciones sobre el cráneo encontrado en el mes de abril, tendrá resultados genéticos que aportarán data infalible. También podría conocerse la fecha de la muerte de la víctima como así, la forma en la que falleció. Si bien, se habría confirmado lo que se sospechaba desde hace un par de semanas, que ese cráneo tiene un orificio de bala, podría comprenderse la mecánica de la muerte y detalles más finos para reconstituir el hecho.

"Los datos genéticos a efectos de poder ser cotejados en el caso de corresponder con otros ADN o con el banco de ADN de la provincia, para determinar si se trata de algún desaparecido", explicó el fiscal Adrián Riveros.

Esta información es crucial para el juicio federal que se desarrollará en contra de los imputados.

Luego de un largo camino investigativo, se renegó todos los pedidos impugnación de elevación a juicio por parte de los imputados: el ex secretario de Desarrollo Social, Luis Héctor Moyano; el ex funcionario de Turismo y Cultura, Eduardo Oro, el ex jefe de Policía, Miguel González, Miguel Alejandro del Castillo, el ex empleado Juan Marcelo Cachi, el ex comisario Roberto Mario León, la empleada Aurora Isabel Ahumada, Luis Alonso, Alberto Lali Flores y el arrepentido Sebastián Cortéz Paez.