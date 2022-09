Suicidio: "Es la tercera causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años"

“Mi especialidad es la Tanatología, es una especialidad dentro de la Psicología donde lo que abordamos es la prevención del suicidio, el acompañamiento a personas que están atravesando enfermedades limitantes para la vida y los duelos”, aclaró.

“Hoy estoy participando de esta jornada en la provincia de San Juan porque conmemoramos mañana 10 de septiembre, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Poder hablar de suicidio y que nos todos capacitemos hoy es fundamental”, dijo.

“Lamentablemente los índices de suicidio han aumentado mucho, las edades han bajado, hay chicos con 10 años que empiezan a tener ideación suicida, hay suicidios consumados con chicos de 12 o 13 años. Y también han subido, a veces en adultos mayores que creen que su expectativa de vida no es tan buena, con tanta calidad, y han empezado a subir también las tasas en adultos mayores”, señaló.

Y agregó: “Por eso, es importante concientizar a la población y que en esto nos involucremos todos, esto no es un trabajo solo de los que trabajamos en Salud Mental, es una tarea de toda la población, y lo hacemos básicamente mirándonos, escuchándonos, viendo a quién tenemos al lado, validando lo que el otro siente, permitiéndole que exprese sus emociones. Esa es una manera de prevenir el suicidio”.

“La idea de todo esto es crear conciencia, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que cuidar emocionalmente, salimos de una pandemia, estamos todos agotados emocionalmente, entonces, ¿cómo hacer para generar mecanismos de contención y redes de contención para que si me siento solo, si me siento triste, si siento que no encuentro una posibilidad de resolver alguna situación, sepa pedir ayuda, manifestó.

Con respecto a su pericia dentro de la Salud Mental añadió: “Los tanatólogos somos una especialidad dentro de la psicología. Tánatos es un dios griego de la muerte, entonces es una especialidad muy acotada que trabaja en estas tres áreas: prevención de suicidios, duelos y acompañamiento en final de vida”.

“Nuestro trabajo se basa en hablar de esta situación tan dolorosa, en acompañar a alguien que perdió a otra persona, pero básicamente con la idea de reconectarlo con la calidad de vida. O sea, que puedan elaborar su proceso emocional, que pueda elaborar su proceso de salud y a partir de eso, reconectarse con una buena calidad de vida”, contó.

“Hoy básicamente de lo que tenemos que hablar es de que vivamos todos con un punto de satisfacción vital; hay tanta problemática, en lo político, en lo social, en lo económico, en la seguridad, entonces la pregunta es cómo hago yo para encontrarme conmigo mismo, cómo hago para generar un mecanismo de tolerancia a la frustración frente a todo lo que viene. Cómo hago para generar mecanismos de afrontamiento para sentirme lo mejor parado y con las mejores fortalezas para enfrentar lo que tenga que ser, y básicamente con la idea de acompañar y darles herramientas a los niños y a los adolescentes”, aseveró.

“Tenemos una población vulnerable, el suicidio es la tercera causa de muerte a nivel mundial en jóvenes entre 15 y 29 años, entonces, hay que trabajar fuertemente en ellos, trabajar en educación emocional, hay que estar presente, y fundamentalmente un llamamiento a los padres. Muchas veces los papás por estar trabajando mucho y por querer darles lo mejor a sus hijos, terminan siendo papás ausentes, entonces dediquémosle tiempo, miremos qué miran, estemos atentos a los mensajes en los celulares, sepamos qué música les gusta, qué películas ven, y conectémonos con el otro para que se sienta valorado, se sienta observado, va a ser una manera de prevenir el suicidio. Hablar de presencia activa, hablar de escucha atenta y de validar emociones, es una manera de prevenir el suicidio”, finalizó.