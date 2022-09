Subsidios de Energía: piden que se anoten para no perder el beneficio

Para evitar que se incrementen injustificadamente las facturas, se ha instruido a las Distribuidoras Energía San Juan S.A. y D.E.C.S.A., a utilizar temporalmente idénticas tarifas para la totalidad de los suministros, hasta que la Secretaría de Energía de la Nación comunique al E.P.R.E. como deben categorizarse los suministros no inscriptos. No se reducirán los subsidios provinciales a los suministros del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), manteniéndose también los subsidios de la Ley 1884-A (tarifa social, riego agrícola, bodegas, clubes, etc.) para lo cual San Juan asigna alrededor de 400 millones de pesos por año, comunicaron las autoridades del EPRE

Actualmente hay 6.946 hogares categorizados en el “Nivel 1 – Mayores Ingresos” (4%), 119.295 hogares en el “Nivel 2 – Menores Ingresos” (74%) y 35.752 hogares en el “Nivel 3 – Ingresos Medios” (22%).

“Es importante que quienes no pudieron anotarse, por no tener internet o no poder acercar a Energía San Juan o al EPRE, lo haga a los municipios donde comenzarán abordajes para poder llegar a todos. Quien no llenó el formulario perderá el benéfico y lo verá reflejado en las boletas que comenzarán a llegar en octubre”, indicó Ferrero.

Un punto a tener en cuenta es que el registro se mantendrá dinámico para ser modificado cuando el usuario considere que el nivel en el que se encuentra no es el adecuado. “Una persona que ahora tiene un buen trabajo y en un año esa condición se modifica, puede ingresar al registro solicitar el cambio de categoría”, explicó Ferrero.