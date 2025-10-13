Silvia Fuentes: "Estamos en un momento clave, no podemos perder clases"

“Podría descontarse el día”, advirtió la ministra

En una conferencia de prensa brindada este lunes, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, se refirió a la situación y remarcó que el Gobierno provincial evalúa descontar el día no trabajado, aunque la decisión final dependerá del nivel de acatamiento que tenga la medida.

“Mañana se evaluará la decisión de descontar el día. Está la posibilidad, pero depende mucho del acatamiento de los docentes y veremos qué sucede”, explicó la funcionaria.

La ministra añadió que todavía no se ha reunido con el secretario de la Gobernación ni con el ministro de Hacienda para definir los pasos a seguir, pero adelantó que el tema será revisado “una vez que se conozca la magnitud del paro”.

“No podemos perder minutos de clases”

Fuentes subrayó que existe un acuerdo paritario vigente hasta noviembre, que contempla el mes de octubre, por lo que el Gobierno no prevé discutir nuevos aumentos antes de esa fecha.

“Hay un acuerdo paritario en el que está contemplado el mes de octubre. Debemos hablar en noviembre como lo hemos hecho siempre, con sinceridad y compromiso”, sostuvo. En ese sentido, la ministra enfatizó la importancia de mantener la continuidad pedagógica en el tramo final del ciclo lectivo.

“Estamos en un periodo muy importante del año, casi a fin de ciclo, con muchas tareas dentro del programa Comprendo y Aprendo. No podemos perder minutos de clases”, remarcó.

El conflicto y lo que viene

El paro nacional de CTERA busca visibilizar los reclamos salariales y exigir la convocatoria a la paritaria nacional docente, congelada desde hace varios meses. En San Juan, UDAP y AMET confirmaron su acompañamiento, mientras que otros gremios mantienen posiciones más cautelosas.

El Ministerio de Educación provincial esperará los resultados del acatamiento para definir si descuenta la jornada laboral a los docentes que no se presenten a trabajar.

Por ahora, el mensaje oficial es claro: el Gobierno apela a la responsabilidad de los docentes para garantizar las clases y evitar que el conflicto afecte el cierre del año escolar.