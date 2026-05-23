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Pulso Criollo: danza y música para celebrar la Patria en el Conte Grand

El evento se realizará el próximo 25 de mayo, en el Centro Cultural Conte Grand, de 16 a 21 h, con entrada libre.

En el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el Centro Cultural Conte Grand invita a vivir “Pulso Criollo”, una propuesta cultural que celebra las raíces argentinas desde una mirada actual, joven y diversa. El evento se realizará el próximo 25 de mayo, de 16 a 21 h, con entrada libre y una programación que reunirá música, danza, arte y producción local.

“Pulso Criollo” nace como un espacio de encuentro entre las tradiciones populares y las expresiones contemporáneas, resignificando lo criollo como una identidad viva, en constante transformación. A través de diferentes intervenciones artísticas, el público podrá disfrutar de reinterpretaciones actuales del folclore, donde conviven la música, la danza y las nuevas formas de expresión cultural.

La jornada contará con la participación de destacados artistas locales como DJ RNT, Shadows, Vanguardia Ballet, Academia Difunta Teresa, Academia de Danzas Pie de Palo, Ariel Rosales y Amarantha Dúo, quienes aportarán distintas miradas y lenguajes al escenario de esta celebración patria.

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Además, habrá una feria de emprendedores, artesanos y manualistas que promoverá la producción cultural independiente y las economías creativas locales, muchas de ellas vinculadas a prácticas sustentables y de impacto comunitario.

En sintonía con los lineamientos del Centro Cultural Conte Grand, “Pulso Criollo” pone a las juventudes en el centro de la escena cultural, generando un espacio de intercambio entre lo tradicional y lo emergente. Así, el evento propone una experiencia situada en el presente, donde la identidad argentina se expresa desde la diversidad, la creatividad y la capacidad de las nuevas generaciones para reinterpretar sus raíces.

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