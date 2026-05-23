Pulso Criollo: danza y música para celebrar la Patria en el Conte Grand

“Pulso Criollo” nace como un espacio de encuentro entre las tradiciones populares y las expresiones contemporáneas, resignificando lo criollo como una identidad viva, en constante transformación. A través de diferentes intervenciones artísticas, el público podrá disfrutar de reinterpretaciones actuales del folclore, donde conviven la música, la danza y las nuevas formas de expresión cultural.

La jornada contará con la participación de destacados artistas locales como DJ RNT, Shadows, Vanguardia Ballet, Academia Difunta Teresa, Academia de Danzas Pie de Palo, Ariel Rosales y Amarantha Dúo, quienes aportarán distintas miradas y lenguajes al escenario de esta celebración patria.