En el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el Centro Cultural Conte Grand invita a vivir “Pulso Criollo”, una propuesta cultural que celebra las raíces argentinas desde una mirada actual, joven y diversa. El evento se realizará el próximo 25 de mayo, de 16 a 21 h, con entrada libre y una programación que reunirá música, danza, arte y producción local.
Pulso Criollo: danza y música para celebrar la Patria en el Conte Grand
El evento se realizará el próximo 25 de mayo, en el Centro Cultural Conte Grand, de 16 a 21 h, con entrada libre.