"Shock cardiogénico", la muerte del piloto y la opinión de un especialista

El cardiólogo también mencionó que el infarto puede ser causado por una serie multiple de situaciones pero nombró a los estimulantes, las drogas y el colesterol, entre otros factores que generan un gran riesgo. "Es importante determinar si el piloto había consumido sustancias y si estas podrían haber influido en la competencia", añadió el profesional.

El especialista también destacó que hay muchas cardiopatías no diagnosticadas que son causantes de muertes súbitas. Por lo tanto, es necesario realizar una evaluación completa de acuerdo a cada individuo y estudios de función coronaria.

“Es importante tener en cuenta que estas son posibilidades y que no es habitual que ocurran”, dijo Azcona. Sin embargo, es necesario evaluar el costo y las metodologías de hidratación de los deportistas, especialmente en competencias con altas temperaturas.

Azcona explicó que es importante que las diferentes instituciones pidan exámenes más profundos y serios y dijo: "hay una falta de responsabilidad en la evaluación de los deportistas, ya que solo se les pide un electrocardiograma y que este sea normal, lo que no significa que no haya cardiopatías no diagnosticadas".

Quién era Albert Pos

Albert tenía 54 años, era oriundo de Países Bajos y formaba parte del equipo Selling/Blömer/Pos Club. A su vez, competía en la categoría Club Team Award.

El último adiós a Albert Pos

Desde la FIM, CAMOD (Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo) y el organizador local +Eventos emitieron un comunicado en conjunto donde expresaron “sus condolencias a su familia, amigos y KNMV (Federación Neerlandesa de Motociclismo) en este momento extremadamente difícil y triste”.