Sergio Uñac a los jóvenes: "En las elecciones, uno gana o aprende"

Ante un auditorio atento, el mandatario aseguró que todo este proceso se debe dar con una transición ordenada y una oposición respetuosa.

Mencionó que también corresponde hacer una profunda reflexión sobre el partido y que no se debe descuidar la acción partidaria por la gestión, “el gobierno va por un carril y lo político y lo partidario por otro, pero no se contraponen”.

Señaló algunos de los grandes logros en sus casi ocho años de gestión como una profunda transformación en lo económico y social. “Vamos a dejar una provincia ordenada, con los mejores indicadores en el contexto nacional, dejamos una provincia con discusiones sociales que hemos zanjado producto de la conducción política”, dijo.

Sobre los cambios y el rol de los jóvenes en la nueva coyuntura, el mandatario aseguró que hay que copar la parada de los jóvenes, “vamos a lograr su atención si somos disruptivos y si entendemos que el trasvasamiento generacional es mucho más profundo que solo cambiar una cara o un nombre, se trata de permitir que los nuevos desafíos estén encarados por nuevas personas”.

También analizó que al partido le hace falta un profundo análisis y también nuevos nombres. Para ello es necesario unión y debate de los cuadros políticos y los cuadros técnicos, todos aquellos que puedan analizar por qué hoy muchos jóvenes están canalizando en un proyecto como el de Milei.

“Repito que el 13 de agosto no se debate mi candidatura ni mi futuro, no lo podemos plantear así porque no tiene ningún sentido; el 13 se debate el futuro de nuestro partido, si vamos a ser oposición la vamos a conducir. La meta es recuperar la conducción del gobierno provincial, es el desafío que encaramos el 13 de agosto y el 22 de octubre. Yo me voy a reinventar junto con ustedes para que San Juan pueda seguir en la senda de crecimiento y desarrollo”, dijo el gobernador.

La voz de los jóvenes

“Somos parte de un movimiento que ha sido perseguido y proscripto a lo largo de la historia y es por eso que sabemos que los eventos ocurridos con la Corte Suprema de Justicia no son hechos aislados y casuales, sino que buscan nuevamente perjudicar y dañar la democracia, el peronismo, la soberanía provincial y la continuidad del proyecto que supo transformar San Juan”, fue parte del texto que leyeron los jóvenes ante Uñac.

Agregaron que este 13 de agosto es un momento crucial para la provincia, el país y el peronismo, “es por eso que demandamos un lineamiento político para salir a militar esta campaña, en donde tengamos espacios de debate, decisión y ejecución para una agenda joven durante este periodo y posterior a él. Entendemos que se vienen tiempos de debate, discusión y renovación en nuestro movimiento”.

Finalmente, dirigiéndose al gobernador aseguraron: “Necesitamos que desde tu rol como conductor y futuro senador nacional nos garantices espacios para poder construir generacionalmente en nuestro Partido Justicialista, en donde las juventudes estemos a la cabeza”.