"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

Sol, calor y pocos abrigos: así pinta la segunda semana de octubre

El arranque de la segunda semana de octubre trae días mayormente soleados y un marcado ascenso térmico. Las máximas llegarán a los 34°C hacia el fin de semana, según el pronóstico oficial.

San Juan inicia la segunda semana de octubre con tiempo estable y temperaturas en aumento. De acuerdo con el Servicio Meteorológico, el lunes 6 de octubre comenzó con una mañana algo nublada, una tarde ligeramente despejada y una noche sin nubosidad. La máxima alcanzará los 21°C y la mínima fue de 7°C, con vientos leves del sector sur y sudeste.

El martes el termómetro marcará un ascenso notorio, con una máxima de 25°C y cielo mayormente despejado. Para el miércoles, el ambiente será más cálido, llegando a 29°C, antesala de una seguidilla de días veraniegos.

semana de octubre

Te puede interesar...

El jueves se espera un salto térmico hasta los 33°C, con condiciones de cielo despejado y viento leve del norte. El viernes se mantendrá caluroso, con 32°C de máxima y ambiente seco.

El sábado será el día más cálido de la semana, con 34°C, ideal para actividades al aire libre, aunque con precaución por la exposición solar. Finalmente, el domingo descenderá levemente la temperatura, con 27°C y el regreso de una brisa más fresca.

San Juan vivirá así una semana a puro sol y temperaturas típicas de primavera avanzada, anticipando el clima veraniego que ya se empieza a sentir en la provincia.

Temas

Te puede interesar