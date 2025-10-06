San Juan inicia la segunda semana de octubre con tiempo estable y temperaturas en aumento. De acuerdo con el Servicio Meteorológico, el lunes 6 de octubre comenzó con una mañana algo nublada, una tarde ligeramente despejada y una noche sin nubosidad. La máxima alcanzará los 21°C y la mínima fue de 7°C, con vientos leves del sector sur y sudeste.
Sol, calor y pocos abrigos: así pinta la segunda semana de octubre
El arranque de la segunda semana de octubre trae días mayormente soleados y un marcado ascenso térmico. Las máximas llegarán a los 34°C hacia el fin de semana, según el pronóstico oficial.