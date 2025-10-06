Sol, calor y pocos abrigos: así pinta la segunda semana de octubre

El jueves se espera un salto térmico hasta los 33°C, con condiciones de cielo despejado y viento leve del norte. El viernes se mantendrá caluroso, con 32°C de máxima y ambiente seco.

El sábado será el día más cálido de la semana, con 34°C, ideal para actividades al aire libre, aunque con precaución por la exposición solar. Finalmente, el domingo descenderá levemente la temperatura, con 27°C y el regreso de una brisa más fresca.

San Juan vivirá así una semana a puro sol y temperaturas típicas de primavera avanzada, anticipando el clima veraniego que ya se empieza a sentir en la provincia.