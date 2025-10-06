La decisión del Gobierno sobre el viernes 10 de octubre: ¿feriado o no laborable?

A diferencia de otros “días no laborables con fines turísticos”, en donde el asueto es decidido por el empleador, en el caso del viernes es efectivamente feriado nacional.

Qué diferencia hay entre feriado y “día no laborable"

“Día no laborable” es optativo de acuerdo al sector laboral: el empleador puede elegir si trabaja o no, excepto para bancos, seguros y actividades afines.

Trabajadores estatales y de la educación, por caso, no trabajan en días no laborables. Tampoco hay clases.

En tanto, un feriado, como el caso del viernes 10 de octubre, es una jornada de descanso obligatoria que debe cumplirse en todo el territorio nacional.

La ley 20.744, conocida como Ley de Contrato de Trabajo, precisa en su artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que para el descanso dominical. Esto significa que, si un empleado es requerido para prestar servicios durante un feriado, tiene derecho a percibir el doble de su salario diario habitual por esa jornada.

La decisión de trabajar o no en un feriado no es optativa para el empleador, salvo excepciones específicas que no alteran el régimen de pago.

Calendario de feriados 2025 en Argentina