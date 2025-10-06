"
Del aula al mundo virtual: así aprendieron Física los alumnos de Angaco

Un proyecto de la Facultad de Ingeniería utilizó juegos en realidad virtual para enseñar Física, Matemática y Ciencias a estudiantes secundarios. “Buscamos que aprendan sin darse cuenta, jugando”, explicó el investigador Sebastián Godoy.

A través de un proyecto innovador de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, estudiantes de escuelas secundarias de San Juan están aprendiendo conceptos de Física, Matemática y Ciencias mediante juegos de realidad virtual.

El programa forma parte del Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social “Sistema de aprendizaje basado en juegos de realidad virtual para el estímulo de capacidades STEM”, dirigido por el ingeniero Sebastián Godoy, docente del Departamento de Matemática. El objetivo es despertar vocaciones tempranas en ciencia y tecnología, utilizando una metodología que combina aprendizaje basado en juegos y herramientas digitales inmersivas.

En una reciente experiencia en una escuela de Angaco, los alumnos se pusieron los cascos de realidad virtual y aprendieron Física a través de un juego de básquet. “Primero los chicos juegan y luego les explicamos por qué, cuando tiran de determinada forma, la pelota se comporta así. Ya han asimilado el conocimiento a través del juego y la práctica”, explicó Godoy.

El investigador destacó que las experiencias son breves, dinámicas y adaptadas a los temas que los estudiantes ven en clase. “Si están aprendiendo estadística, por ejemplo, pueden lanzar 20 veces la pelota y sacar promedios. También usamos simulaciones de terremotos para enseñar cómo se propagan las ondas sísmicas y qué hacer ante un sismo”, detalló.

alumnos e ingenieria

Tras la práctica, el proceso continúa en un aula virtual, donde los estudiantes refuerzan los contenidos con materiales audiovisuales, guías teóricas y actividades de seguimiento. La metodología combina el aprendizaje basado en proyectos y la clase invertida, fomentando la curiosidad, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo.

“El objetivo es que los conceptos matemáticos o físicos, que suelen parecer pesados en teoría, se vuelvan naturales a través del juego. Queremos que la tecnología sea una puerta para aprender haciendo”, concluyó Godoy.

