Este lunes. San Juan tendrá temperaturas frescas y una leve brisa del sector sur. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima registrada fue de 4°C, mientras que se espera una temperatura máxima de 20°C a lo largo de la jornada.
San Juan 8 > San Juan > brisa
La semana arranca con una brisa del sur y cielo parcialmente nublado
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima registrada fue de 4°C, mientras que se espera una temperatura máxima de 20°C a lo largo de la jornada.