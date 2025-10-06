La semana arranca con una brisa del sur y cielo parcialmente nublado

El cielo se presentará con algunas nubes durante todo el día, y el viento, inicialmente proveniente del sur, rotará por la tarde hacia el sureste.

Para el martes, el pronóstico extendido anticipa un leve ascenso de la temperatura. Se espera que la máxima alcance los 25°C, acompañada por una brisa del sector norte, lo que augura una jornada más cálida y soleada.