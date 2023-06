Se sacó el preservativo sin el consentimiento de la mujer y fue imputado por violación

Según trascendió, el acusado es Adrián Juárez (28) destacado participante del boxeo tailandés conocido como muay thai, que fue denunciado por una mujer en el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Genero (CAVI) por abuso sexual con acceso carnal.

Según la investigación judicial, Juárez "se sacó a escondidas el preservativo" cuando ella estaba de espaldas y minimizó el hecho cuando se lo recriminó. “Sólo respondió que no se hiciera problema, que todo se resolvía con la pastilla del día después”, precisaron fuentes judiciales. Además, detallaron que la relación sexual se dio bajo la condición del uso del preservativo. “Si no había protección, la mujer no mantenía ningún tipo de contacto”, dijo una fuente judicial a este diario.

Esta situación generó que la joven denunciara el caso en la UFI CAVIG. Y allí, luego de un detenido estudio de la situación, consideraron que cabía imputarle el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal al deportista. Por eso horas atrás, se realizó la primera audiencia en donde se le informó a Juárez que había sido acusado de un grave delito contra la integridad sexual.

Ahora dependerá de la fiscalía reunir las pruebas que recaerán sobre el acusado y agregaron que será fundamental la planilla de antecedentes.

¿Qué hay detrás del stealthing?

El término stealthing –“sigilosamente”, en español–, que refiere a la práctica que ejercen los varones cuando se sacan el preservativo sin avisar durante un encuentro sexual en el que todas las personas involucradas habían acordado su uso. Tiene otras modalidades, como romper el preservativo antes o durante el encuentro o directamente fingir que lo están utilizando.

Si bien no es una palabra muy popular, describe una situación que suele pasar más seguido de lo que imaginamos: es muy probable que conozcamos a alguna amiga, familiar, compañera o conocida que lo haya experimentado. Pero es una práctica invisibilizada y muchas veces minimizada, pese a los riesgos que conlleva y a las consecuencias que puede tener en la salud física y emocional de las mujeres.

El stealthing es además una forma de violencia sexual, entre otras cosas porque constituye un ataque a la libertad sexual, según puntualizaron especialistas.