Se presentó la Comisión encargada de redactar la Política Criminal provincial

La Comisión Redactora estará presidida por el Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorrí, y contará con la coordinación general de los doctores Fabián Meló, Jorge Albarracín y Rodrigo Zabaleta. La integran, además, el fiscal de Impugnación, Dr. Fabrizio Médici; el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Dr. Iván Grassi; la fiscal coordinadora de la UFI Delitos contra la Propiedad, Dra. Claudia Salica; el fiscal coordinador de la UFI CAVIG, Dr. Roberto Ginsberg; la fiscal coordinadora de la UFI ANIVI, Dra. Valentina Bucciarelli; el fiscal coordinador de la UFI Genérica, Dr. Ignacio Achem; la fiscal coordinadora de la UFI Flagrancia, Dra. Virginia Branca; el fiscal coordinador de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Dr. Pablo Martín; y el fiscal coordinador de la UFI del Norte, Dr. Sohar Alfredo Aballay.

En representación del Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad, participan el Dr. Osvaldo Ontiveros, asesor letrado de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público; el Comisario Mayor Marcelo Llanos por la Policía de San Juan; y la Alcaide Mayor Lic. Patricia Salinas por el Servicio Penitenciario Provincial. Esta integración refleja una mirada amplia e integral que contempla la prevención, la actuación policial y la ejecución de la pena. Mientras que del ámbito Legislativo, por el Bloque Oficialista, diputado Juan de la Cruz Córdoba, como titular; y Alejandra Leonardo, suplente; por su parte, el Bloque Opositor mayoritario, Fernanda Paredes, titular; y Mario Herrero como suplente.

Durante la presentación, el Fiscal General, Baigorrí, destacó que “la participación de todos los poderes pone de manera elocuente el compromiso de los órganos del Estado con la seguridad pública, la seguridad jurídica y la plena vigencia del Estado de Derecho”. En ese sentido, afirmó que “la determinación de una política criminal del Ministerio Público Fiscal, basada en criterios de actuación generales y preestablecidos, resulta no sólo conveniente, sino jurídicamente necesaria”.

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad, Delgado, subrayó que “venimos desarrollando, junto al Ministerio Público Fiscal, un trabajo sostenido, respetuoso y colaborativo, que se ha formalizado en un convenio marco de cooperación, y expresa una convicción compartida: la necesidad de coordinar esfuerzos, compartir capacidades y promover acciones conjuntas”. Además, remarcó que “la política criminal requiere necesariamente una mirada integral, que convoque a quienes tienen responsabilidades directas en la seguridad pública, la prevención, la actuación policial y la ejecución de la pena”.

De la actividad participaron por parte de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur; Juan José Victoria y Guillermo De Sanctis. También estuvieron la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro; subsecretario de Control y Gestión de la Seguridad Pública, Damián Villavicencio; Jefe de Policía, Néstor Álvarez; director del SPP, Carlos Suárez y autoridades de la Secretaría de Seguridad.