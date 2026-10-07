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Santiago Siri es el segundo speaker confirmado para el FNS Forum 2026

El divulgador en tecnología e innovación política ofrecerá una conferencia sobre Inteligencia Artificial y demostración de Prompting Live en el Teatro del Bicentenario.

En el marco de las charlas inspiracionales del FNS Forum para la Fiesta Nacional del Sol 2026, la organización confirmó la participación de Santiago Siri tras el anuncio previo de Lara López Calvo. El encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 19 de noviembre, de 16:00 a 22:00 horas, en el Teatro del Bicentenario.

Santiago Siri es un reconocido emprendedor argentino, presidente de la Democracy Earth Foundation —entidad respaldada por la aceleradora Y Combinator con la que desarrolló un sistema de Ingreso Básico Universal sobre Ethereum— y director de Spiritum, firma creadora de Plim Plim. Además, fundó el Partido de la Red y la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina (ADVA), siendo distinguido en su trayectoria por el MIT y el Foro Económico Mundial por sus aportes a la democracia digital.

Autor de los libros "Hacktivismo" (2015) y "Tecnosapiens" (2025), y habitual colaborador en medios como Urbana Play, Filo News y Vorterix, Siri abordará en San Juan el impacto de la tecnología con un enfoque práctico. Su exposición combinará teoría, demostraciones en vivo, construcción de prototipos y aplicaciones adaptadas a la audiencia, estructurada en 40 minutos de charla y un espacio de 20 minutos para preguntas del público.

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Las entradas para las charlas inspiracionales del FNS Forum serán gratuitas con inscripción previa, y el formulario de acreditación estará disponible próximamente.

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