En el marco de las charlas inspiracionales del FNS Forum para la Fiesta Nacional del Sol 2026, la organización confirmó la participación de Santiago Siri tras el anuncio previo de Lara López Calvo. El encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 19 de noviembre, de 16:00 a 22:00 horas, en el Teatro del Bicentenario.
Santiago Siri es el segundo speaker confirmado para el FNS Forum 2026
El divulgador en tecnología e innovación política ofrecerá una conferencia sobre Inteligencia Artificial y demostración de Prompting Live en el Teatro del Bicentenario.