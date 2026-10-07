Santiago Siri es el segundo speaker confirmado para el FNS Forum 2026

Santiago Siri es un reconocido emprendedor argentino, presidente de la Democracy Earth Foundation —entidad respaldada por la aceleradora Y Combinator con la que desarrolló un sistema de Ingreso Básico Universal sobre Ethereum— y director de Spiritum, firma creadora de Plim Plim. Además, fundó el Partido de la Red y la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina (ADVA), siendo distinguido en su trayectoria por el MIT y el Foro Económico Mundial por sus aportes a la democracia digital.

Autor de los libros "Hacktivismo" (2015) y "Tecnosapiens" (2025), y habitual colaborador en medios como Urbana Play, Filo News y Vorterix, Siri abordará en San Juan el impacto de la tecnología con un enfoque práctico. Su exposición combinará teoría, demostraciones en vivo, construcción de prototipos y aplicaciones adaptadas a la audiencia, estructurada en 40 minutos de charla y un espacio de 20 minutos para preguntas del público.