San Juan registró una de las menores caídas del país en venta de autos usados

El contraste con otras provincias es aún más marcado. Distritos como Santa Cruz (-18,02%), La Rioja (-15,01%), Misiones (-13,66%) y Formosa (-13,14%) encabezaron las mayores bajas del país, mientras que provincias de peso económico como Buenos Aires (-5,14%), Córdoba (-2,47%) y Santa Fe (-3,53%) también registraron retrocesos superiores al de San Juan.

Desde la Cámara del Comercio Automotor, su secretario Alejandro Lamas reconoció que el mercado de usados atraviesa un escenario fluctuante. “Un mes sube y otro baja. Mayo no fue la excepción”, señaló, al tiempo que destacó que la competencia con los vehículos 0 kilómetro obliga a una constante readecuación de precios para concretar operaciones.

Pese a este contexto, el desempeño sanjuanino refleja una demanda relativamente estable y una menor sensibilidad frente a la desaceleración que afecta a gran parte del país. El dato resulta significativo en un mercado que continúa buscando equilibrio entre los valores de los usados, las condiciones de financiamiento y la creciente oferta de vehículos nuevos.

A nivel nacional, el Volkswagen Gol y Trend volvió a liderar el ranking de los modelos usados más vendidos durante mayo, seguido por la Toyota Hilux y el Chevrolet Corsa/Classic. Entre los vehículos electrificados, el Toyota Corolla Cross HEV encabezó las preferencias de los compradores.

Con una baja casi imperceptible y muy por debajo de la media nacional, San Juan se posiciona entre las provincias con mejor comportamiento del mercado de autos usados durante 2026, en un escenario donde la mayoría de los distritos muestran retrocesos más pronunciados.