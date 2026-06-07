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San Juan registró una de las menores caídas del país en venta de autos usados

Mientras el mercado nacional de vehículos usados continúa mostrando signos de inestabilidad, San Juan logró sostener prácticamente sin cambios el nivel de operaciones durante los primeros cinco meses de 2026.

Mientras el mercado nacional de vehículos usados continúa mostrando signos de inestabilidad, San Juan logró sostener prácticamente sin cambios el nivel de operaciones durante los primeros cinco meses de 2026, convirtiéndose en una de las provincias con mejor desempeño del país.

Según el informe difundido por la Cámara del Comercio Automotor (CCA), la provincia registró una caída de apenas 0,34% en las ventas de autos usados entre enero y mayo de este año en comparación con el mismo período de 2025. El dato ubica a San Juan entre las jurisdicciones que mejor resistieron la retracción del mercado, sólo por detrás de Santiago del Estero, que creció 4,10%, y Mendoza, con un leve incremento de 0,38%.

La cifra cobra relevancia al compararla con el comportamiento general del sector. A nivel nacional, durante mayo se comercializaron 144.050 vehículos usados, lo que representó una caída del 6,96% respecto del mismo mes del año pasado. Además, el acumulado de los primeros cinco meses del año alcanzó las 736.136 unidades, un 5,04% menos que en igual período de 2025.

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El contraste con otras provincias es aún más marcado. Distritos como Santa Cruz (-18,02%), La Rioja (-15,01%), Misiones (-13,66%) y Formosa (-13,14%) encabezaron las mayores bajas del país, mientras que provincias de peso económico como Buenos Aires (-5,14%), Córdoba (-2,47%) y Santa Fe (-3,53%) también registraron retrocesos superiores al de San Juan.

Desde la Cámara del Comercio Automotor, su secretario Alejandro Lamas reconoció que el mercado de usados atraviesa un escenario fluctuante. “Un mes sube y otro baja. Mayo no fue la excepción”, señaló, al tiempo que destacó que la competencia con los vehículos 0 kilómetro obliga a una constante readecuación de precios para concretar operaciones.

Pese a este contexto, el desempeño sanjuanino refleja una demanda relativamente estable y una menor sensibilidad frente a la desaceleración que afecta a gran parte del país. El dato resulta significativo en un mercado que continúa buscando equilibrio entre los valores de los usados, las condiciones de financiamiento y la creciente oferta de vehículos nuevos.

A nivel nacional, el Volkswagen Gol y Trend volvió a liderar el ranking de los modelos usados más vendidos durante mayo, seguido por la Toyota Hilux y el Chevrolet Corsa/Classic. Entre los vehículos electrificados, el Toyota Corolla Cross HEV encabezó las preferencias de los compradores.

Con una baja casi imperceptible y muy por debajo de la media nacional, San Juan se posiciona entre las provincias con mejor comportamiento del mercado de autos usados durante 2026, en un escenario donde la mayoría de los distritos muestran retrocesos más pronunciados.

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