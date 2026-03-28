La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable desplegó un operativo específico para los cuatro días de desarrollo del Ironman en San Juan. Esto incluye la instalación de 16 contenedores diferenciados en la Expo, pensados para que cada persona que recorra el lugar pueda separar sus residuos de manera simple y efectiva mientras participa de las actividades.
San Juan recupera y reutiliza los residuos del Ironman 7.30
La Secretaría implementa un operativo de separación de residuos durante la Expo Ironman y la competencia. La medida permite que lo que antes era basura, se recupere, se transforme en recurso y vuelva al circuito productivo.