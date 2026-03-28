San Juan recupera y reutiliza los residuos del Ironman 7.30

Este enfoque transforma la lógica tradicional de los eventos deportivos masivos: ya no se trata solo de limpiar después, sino de gestionar correctamente desde el momento en que cada residuo se origina.

Durante todas las jornadas del Ironman, el equipo de Ambiente llevará adelante la recolección, el retiro y el traslado de los materiales al Parque de Tecnologías Ambientales. Allí, los residuos serán clasificados para su posterior reinserción en el circuito productivo, consolidando un modelo de economía circular que la provincia viene desarrollando.

Para las familias sanjuaninas, esto se traduce en eventos más limpios, menos impacto ambiental y una provincia que cuida sus espacios públicos. También representa una experiencia distinta para quienes visitan San Juan, mostrando un Estado presente que impulsa prácticas sostenibles y responsables.