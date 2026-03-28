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San Juan recupera y reutiliza los residuos del Ironman 7.30

La Secretaría implementa un operativo de separación de residuos durante la Expo Ironman y la competencia. La medida permite que lo que antes era basura, se recupere, se transforme en recurso y vuelva al circuito productivo.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable desplegó un operativo específico para los cuatro días de desarrollo del Ironman en San Juan. Esto incluye la instalación de 16 contenedores diferenciados en la Expo, pensados para que cada persona que recorra el lugar pueda separar sus residuos de manera simple y efectiva mientras participa de las actividades.

De esta manera, en el corazón de la Expo Ironman, donde antes los residuos generados en eventos masivos terminaban mezclados, hoy cada botella, envase o descartable tiene un destino claro: ser recuperado, clasificado y reinsertado en la economía.

Pero el cambio no termina ahí. Durante la competencia, más de 20 contenedores de un metro cúbico de capacidad estarán estratégicamente ubicados en los puestos de hidratación. Allí, los materiales descartados por los competidores, principalmente plásticos y reciclables secos, serán recuperados en el momento, evitando que se dispersen y contaminen el entorno.

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Este enfoque transforma la lógica tradicional de los eventos deportivos masivos: ya no se trata solo de limpiar después, sino de gestionar correctamente desde el momento en que cada residuo se origina.

Durante todas las jornadas del Ironman, el equipo de Ambiente llevará adelante la recolección, el retiro y el traslado de los materiales al Parque de Tecnologías Ambientales. Allí, los residuos serán clasificados para su posterior reinserción en el circuito productivo, consolidando un modelo de economía circular que la provincia viene desarrollando.

Para las familias sanjuaninas, esto se traduce en eventos más limpios, menos impacto ambiental y una provincia que cuida sus espacios públicos. También representa una experiencia distinta para quienes visitan San Juan, mostrando un Estado presente que impulsa prácticas sostenibles y responsables.

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