San Juan fue elegida para un proyecto científico de vanguardia

La presentación oficial tuvo lugar en el Anexo de la Legislatura de San Juan y contó con la presencia del vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Fabián Martín; el presidente de la CNEA, Dr. Ing. Germán Guido Lavalle; el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Lic. Darío Genua; el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; y el rector de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer, entre otras autoridades.

HERON es un proyecto impulsado por un equipo internacional de científicos que busca abrir definitivamente el camino hacia una nueva forma de astronomía: la llamada astronomía de mensajeros múltiples, que estudia los fenómenos más extremos del universo a partir de señales como rayos gamma, ondas gravitacionales, rayos cósmicos y neutrinos ultra energéticos.

“El apoyo del ERC permitirá iniciar en los próximos meses la optimización del diseño del instrumental y del sistema de adquisición, y avanzar luego con la construcción del observatorio”, explicaron desde la organización del proyecto, que se desarrollará a lo largo de los próximos seis años.

Argentina tendrá un rol central a través de la CNEA, cuyos investigadores integran el equipo responsable junto a especialistas de instituciones líderes de Europa y Estados Unidos, como el Institut d’Astrophysique de Paris y la Université Sorbonne (Francia), el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (España) y la Pennsylvania State University (Estados Unidos).

“La CNEA lidera este proyecto por la calidad de sus científicos y su capacidad de desarrollo tecnológico, que se traslada del campo nuclear a otros ámbitos”, destacó el Dr. Guido Lavalle, quien además subrayó el impacto positivo que HERON tendrá para San Juan, tanto en el plano científico como tecnológico.

La elección de la provincia responde a condiciones geográficas únicas: un valle de grandes dimensiones entre la cordillera de los Andes y la sierra de Valle Fértil, con mínima contaminación electromagnética, ideal para la detección de neutrinos de energía superior a 10¹ eV, uno de los grandes desafíos de la astronomía moderna.

HERON contará con un diseño híbrido sin precedentes, que combinará estaciones compactas de alta sensibilidad instaladas en altura y un arreglo disperso de estaciones autónomas, permitiendo detectar señales extremadamente débiles en un rango de energías casi inexplorado.

“Detectar estos neutrinos permitirá conocer con precisión su origen y comprender procesos cósmicos extremadamente violentos, como fusiones de estrellas de neutrones o agujeros negros”, explicaron los investigadores del proyecto.

Con esta iniciativa, San Juan se posiciona en la frontera mundial de la ciencia, convirtiéndose en un polo estratégico para la astrofísica de partículas y reafirmando el papel de la Argentina en los grandes desarrollos científicos internacionales.